Miss France : les photos en maillots de bain en dévoilent beaucoup plus que d'habitude cette année

Miss France a publié les traditionnelles photos de ses candidates en maillots de bain. Et cette année, ceux-ci en montrent bien plus que d'habitude sur chacune des prétendantes...

C'est un incontournable aussi attendu par les uns que décrié par les autres. Le Comité Miss France a dévoilé cette semaine les traditionnelles photos en maillot de bain des candidates, en vue du concours 2024 qui se tiendra le 14 décembre, au Futuroscope de Poitiers. Comme le veut la tradition, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2025 ont effectué le fameux shooting en maillot lors de leur voyage de préparation, qui les a conduites cette année en Côte d'Ivoire. C'est donc sur une magnifique plage ivoirienne que les miss régionales ont pris la pose en bikini, dans le but de réaliser le fameux cliché qui en dévoile le plus sur leur anatomie. Un exercice toujours délicat.

Cette année, la séance photo des miss en maillot de bain a d'ailleurs été encore plus sensible. Plusieurs candidates ont en effet été victimes de mésaventures à cette occasion. Miss Roussillon a par exemple souffert de crampes derrière le mollet à force de tenir la pose. Plus sérieusement touchée, Miss Réunion s'est blessée au pied... en marchant sur une arête de poisson enfouie dans le sable ! Elle a dû être poussée en fauteuil roulant pour reposer sa voûte plantaire et patienter à l'écart, en attendant de pouvoir rejoindre ses camarades au dernier moment. Mais cela, on ne le verra pas sur les clichés, contrairement à un autre détail très subtil.

Car ces photos en maillots de bain en dévoilent bien plus sur chacune des Miss en compétition cette année, en comparaison des précédentes éditions. Les 30 candidates avaient en effet pour consigne d'apporter leur propre maillot de bain une ou deux pièces dans leurs bagages pour la Côte d'Ivoire. Un choix esthétique très personnel et donc lourd de conséquences pour l'élection, qui reste un concours de beauté et de plastique avant tout. Les photos seront d'ailleurs diffusées sur TF1 lors de la grande soirée, aidant ainsi les téléspectatrices et téléspectateurs à choisir leur favorite.

Cette demande du Comité Miss France était motivée par un souci de limiter l'impact écologique du voyage et plus généralement de réduire l'empreinte environnementale du concours. L'idée générale : plutôt que d'acheter 30 maillots, dont certains ne seront portés que quelques minutes, le Comité a préféré que les candidates amènent un modèle qu'elles possédaient déjà "et dans lequel elles se sentent bien".

Paris Match indique aussi que Frédéric Gilbert, le président de Miss France, "a demandé de réduire le volume des cartons qui accompagnent les candidates" en Côte d'Ivoire pour les mêmes raisons, le voyage de préparation charriant chaque année de nombreux équipements, avec une multitude de tenues de toutes les tailles, pour sublimer les reines de beauté. Un gaspillage de textile et de kérosène devenu difficile à soutenir. D'autres mesures comme la limitation des déplacements en avion ou encore la réduction des impressions papier ont également été mises en place.