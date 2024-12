Miss France 2025 : ce détail caché sur la photo l'a trahie, une candidate très gênée lors de la séance en maillots de bain

Regardez bien cette photo. Pour une des candidates à la couronne de Miss France 2025, le shooting en maillot de bain a été très douloureux.

En voyage de préparation en Côte d'Ivoire à la mi-novembre, les prétendantes à la couronne Miss France 2025, qui défileront ce soir sur TF1, ont multiplié les activités : visites, activités culturelles et sportives, opérations humanitaires, sessions de groupe, coaching, ateliers intensifs de beauté, cours de catwalk (ou l'art de marcher comme une top-model), test de culture générale et bien sûr, l'incontournable séance photo en maillot de bain. Des clichés toujours très attendus, autant que décriés, qui ont été dévoilés en novembre et vont de nouveau faire partie du spectacle ce samedi.

Plusieurs médias dont 20 Minutes ont décrit comment la précieuse séance a été organisée. Les 30 candidates à l'élection Miss France se sont rassemblées sur une plage de rêve bordant les splendides jardins de l'hôtel Sofitel d'Abidjan, sous le chaud soleil ivoirien, pour cet incontournable étape avant le grand concours. Chacune a été photographiée avec le maillot de bain de son choix, ramené dans ses bagages. Une façon de mieux souligner sa personnalité, mais aussi de rendre le voyage un peu plus écolo, avec moins de fripes à fabriquer et à transporter. Les Miss ont en revanche porté le même maillot de bain pour la photo de groupe.

Le pied de Miss Réunion a été astucieusement masqué lors du shooting photo, sauf sur quelques clichés fournis à la presse. © LAURENT VU/SIPA, via PhotoTélé (publiée le 26/11/2024)

Mais cette année, le shooting n'aura pas été de tout repos pour les miss, comme le révèle le journal gratuit. Plusieurs d'entre elles ont été victimes de petits bobos. Cassiopée Rimbaud, qui a été élue Miss Roussillon en cours d'année, s'est notamment mise à souffrir de "grosses crampes" derrière le mollet. Mais c'est Miss Réunion qui a sans doute le plus souffert de ce shooting décidemment mouvementé.

La Réunionnaise Marine Futol, pourtant habituée des plages sauvages, a en effet vécu un petit cauchemar. Elle s'est quant à elle écorché le pied en marchant sur une arête de poisson sur la plage. Et c'est sans doute un peu plus qu'un petit bobo dont souffrait la jeune femme de 20 ans, puisqu'elle a finalement dû être "poussée dans un fauteuil roulant pour reposer sa voûte plantaire" meurtrie, écrit 20 Minutes. Contrainte de patienter à l'écart du groupe pendant une bonne partie de la séance, elle a finalement pu rejoindre ses camarades au dernier moment, le bandage masqué, le temps de la photo emblématique. Pourtant, certaines photos fournies à la presse (voir ci-dessus) ont bel et bien trahi sa petite mésaventure.

Il y a 48 heures dans Le Parisien, elle avouait encore qu'"il a fallu inciser. Avec les points de suture, c'est un endroit hyper sensible, qui met du temps à cicatriser". Mais pas de quoi abandonner. "C'était handicapant, ça m'a rendue un peu triste, mais j'ai gardé cette lueur d'espoir et de résilience. Et ça va mieux. Je commence à faire les entraînements à talons", a-t-elle expliqué. L'étudiante en droit devrait bel et bien représenter son île au Futuroscope se soir. Et on l'espère pour elle sans boîter lors des différents défilés...