Vendredi tout est permis : Arthur est pressé de fêter Noël, un cadeau surprise et une grosse liste d'invités

Arthur propose dès le 6 décembre un "Vendredi tout est permis" spécial Noël, avec une belle liste d'invités et un cadeau surprise...

Il y en a qui sont vraiment pressés de se mettre près du sapin et d'ouvrir les cadeaux. Arthur propose ce vendredi 6 décembre 2024 une soirée exceptionnelle pour clore l'année en beauté et dans la bonne humeur ! Un Vendredi tout est permis spécial Noël a été programmé en prime-time avec de nombreux invités - en majorité des habitués - qui vont venir affronter les mythiques épreuves du programme de divertissements.

La liste des invités est déjà longue : Booder, Chantal Ladesou, Florent Peyre, Jarry, Ahmed Sylla, Inès Vandamme et Manu Payet seront présents pour relever tous les défis proposés par Arthur. Les téléspectateurs pourront aussi retrouver Tareek, Christophe Licata, Camille Cerf, Issa Doumbia, Christophe Beaugrand, Iris Mittenaere et Cartman.

La surprise du chef dans Vendredi tout est permis

Ensemble, ils participeront aux incontournables de Vendredi tout est permis : "Let's dance", "Pixel game", "Speed quiz", "ABC Story", les cultissimes "Le dernier mot", "One word song", "Mot interdit", "ABC story", mais aussi de nouvelles épreuves totalement folles telles que "VTEP cabine" et "Peluches attack", ainsi qu'à la nouvelle épreuve "IA à la chaîne". N'en jetez plus !

Mais la soirée exceptionnelle ira plus loin avec des cadeaux surprises. Vendredi tout est permis a déjà annoncé la présence exceptionnelle des Black Blues Brothers, du magicien Klek Entos et surtout des danseuses du Moulin Rouge. D'autres surprises sont à prévoir avec notamment la présence des magiciens Anatonio et Gus, qui épateront les invités avec de nouveaux tours de magie, toujours aussi bluffants.