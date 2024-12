Koh Lanta : les meilleurs experts se sont penchés sur la finale, et la plus grosse injustice de l'année est en marche

Nous avons demandé à des experts de Koh Lanta au sein de la rédaction de livrer leurs pronostics sur la finale de la "Tribu maudite", programmée ce mardi sur TF1. Un scénario et un grand gagnant se dégagent clairement.

La finale de Koh Lanta demande de grands moyens. Alors que la saison spéciale de "La tribu maudite" s'achève sur TF1 ce mardi 3 décembre, nous n'avons donc pas hésité une seconde et avons mis nos meilleurs experts sur le coup ! Au sein de la rédaction de Linternaute.com, une poignée d'inconditionnels de Koh Lanta nous a donné sa vision sur l'issue de cette finale et ses pronostics sur l'incontournable épreuve des poteaux comme sur le jury final qui désignera le ou la gagnante.

Qui de Charlotte, Ilyesse ou Thibaut, qui sont parvenus à se qualifier lors de la course d'orientation la semaine dernière, sera le ou la grand(e) gagnant(e) de Koh Lanta 2024 ? Nos sept experts ont des avis bien tranchés sur chacune des étapes de cette finale. Premier d'entre eux et première injustice : c'est Ugo, éliminé mi-novembre, qu'ils auraient incontestablement aimé voir l'emporter, ce dernier étant choisi comme "meilleur candidat" à plus de 70%. Charlotte récolte tout de même un petit 14%. Un premier indice ?

Qui va remporter l'épreuve des poteaux ?

La finale de Koh Lanta, c'est d'abord et avant tout la longue séquence (ou la longue dégustation) de l'épreuve des poteaux. A ce petit jeu, difficile de dire qui de Charlotte, Ilyesse ou Thibaut semble le plus apte à tenir à première vue. Sauf pour nos experts qui sont unanimes : c'est Charlotte qui restera le plus longtemps sur les pieux mythiques du jeu. Nos sept fans de Koh Lanta ont en effet tous désigné la Belge comme la gagnante de l'épreuve ! Thibaut, plus athlétique, rugbyman à ses heures perdues et pêcheur patient pendant toute la saison, n'a pas été cité une seule fois.

Il faut dire que Charlotte, qui est médiatrice jeunesse quand elle n'est pas baroudeuse, a quelques atouts physiques et un mental hérités de sa pratique de la boxe thaï. Déterminée, elle a aussi pu se montrer agile et légère sur certaines épreuves, ce qui ne gâche rien. Il lui faudra néanmoins pour y arriver éviter l'emportement, son point faible étant clairement son impulsivité.

Qui sera choisi comme second finaliste pour le jury final ?

Logiquement, nos experts ont désigné un garçon pour accompagner Charlotte en finale. Cette fois, les avis sont un peu plus partagés, mais le verdict reste tranché : c'est Ilyesse qui ira devant le jury, selon 83,3% de nos spécialistes ès Koh Lanta, contre seulement 16,7% pour Thibaut. Exilé sur l'île maudite dès le début de cette saison, Ilyesse a réalisé un retour remarquable dans le jeu et a bluffé bon nombre de ses camarades, à commencer par Ugo qui ne l'avait pas vu venir. "Je dois avouer qu'Ilyesse m'a scotché. Je le prenais pour un jeune fougueux mais en fait c'est lui qui m'a calmé", a-t-il déclaré en marge des derniers épisodes. Le choix de Charlotte de le faire venir devant le jury avec elle pourrait être un choix par défaut et à double tranchant.

Qui a le plus de chance face au jury ?

Si notre scénario se confirme et si nos experts ont vu juste, le choix d'Ilyesse semble néanmoins le plus avisé pour Charlotte ou en tout cas le moins pire. A la question "Qui a le plus de chance face au jury ?", c'est Thibaut qui a en effet récolté le plus de votes, avec 66,7% des voix contre 33,3% pour Ilyesse. Très apprécié, discret, bon camarade et toujours volontaire, Thibaut aurait donc plus la côte chez les aventuriers éliminés que son rival et semble plus difficile à battre qu'Ilyesse lors du jugement final. Mais attention : Charlotte quant à elle n'a pas été citée une seule fois pour sa part par nos sept volontaires !

Et c'est là toute l'injustice de ce scénario s'il se réalise : Charlotte a beau être la favorite des poteaux, elle ne semble avoir aucune chance face aux garçons et ne l'emporterait ni face à Thibaut, ni face à Ilyesse devant le jury. Celle qui dénonçait il y a peu les alliances entre hommes d'un côté et femmes de l'autre en sera probablement la première victime, sauf surprise évidemment ce mardi sur TF1. Il faut dire qu'"à la fin, il n'en restera qu'un" et pas "une".