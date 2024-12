Inédits ou rediffusions ? Ne vous faites pas piéger par le programme TV avant Noël

Les programmes TV des fêtes débutent cette semaine avec de nombreuses séries et téléfilms événements. Mais attention au réchauffé et aux rediffusions !

C'est devenu une tradition chaque année, à partir de la mi-décembre. Avant et pendant les fêtes, de nombreux programmes "événement" viennent inonder le programme TV avec de la neige, des romances, du suspense ou bien de l'humour autour du sapin. On parle évidemment des films de Noël qui ont déjà commencé à déferler sur le petit écran cette semaine, telles les paillettes sur les guirlandes. Mais il y a aussi de nouveaux téléfilms et une poignée d'épisodes spéciaux de séries bien connues. De beaux cadeaux, en somme, offerts par les chaînes aux téléspectateurs.

Mais attention ! Chaque année, bon nombre de rediffusions viennent aussi se fondre au milieu des inédits et des épisodes exceptionnels. Et on a vite fait de se retrouver devant une intrigue qui nous rappelle vaguement quelque chose ou qui sent un peu trop le réchauffé. On fait le tri des téléfilms et des séries pour la semaine à venir !

Hors limites, lundi 16 décembre, à 21h05, sur France 2

Un cadre d'une multinationale sans histoire est assassiné au cours d'un séjour de ski, sur un télésiège, au coeur des Alpes françaises. Le capitaine Meyer aurait pu laisser le PGHM français gérer l'affaire, mais quand l'enquête s'oriente vers Franzisca, son amour de jeunesse, Meyer se retrouve contraint d'enquêter avec Constance, dans le dos de son nouveau capitaine, Jean Bronzi. Il est bien décidé à tout faire pour arrêter "le tueur du télésiège" et innocenter cette femme charismatique qu'il n'a jamais vraiment oubliée. Mais quel est son rôle exact dans cette affaire on ne peut plus trouble ?

✅Ce nouvel opus de "Hors limite", avec Laurent Gerra, Clémentine Poidatz et Caterina Murino est bien un inédit.

A tes côtés, lundi 16 décembre, à 21h10, sur TF1

Anthony, cadet d'une famille de vignerons, a toujours été différent et traité comme tel par ses parents et ses deux frères. Seul de la fratrie à vivre en ville malgré les reproches de ses proches, il décide, malgré ces quelques désaccords, de venir passer Noël chez eux, ce qu'il finit par regretter quand, au cours de la nuit et excédé par les réflexions, il choisit de quitter précipitamment les lieux. A cet instant précis, pris d'un malaise, son père le prie de l'emmener aux urgences. L'examen dévoile un implacable diagnostic : ses jours sont comptés. La terrible nouvelle doit demeurer secrète...

❌Le téléfilm avec Didier Bourdon en guest star est malheureusement une rediffusion (2020).

Père noël à domicile, mardi 17 décembre, à 21h10, sur M6

Le soir de Noël, Paris brille de mille feux et tous s'apprêtent à faire la fête dans la chaleur d'un 24 décembre. Tous ? Pas vraiment car Enzo, comédien au chômage et livreur à domicile, est forcé par son patron de faire une tournée de cadeaux dans la capitale, en tenue de Père Noël. Encore un loupé pour Enzo qui avait promis à sa femme, sa fille et ses beaux-parents d'être présent pour une fois. Il promet d'être là pour la bûche avant minuit. Ce qu'Enzo ne sait pas, c'est qu'il va tomber sur des familles toutes plus dérangées les unes que les autres…

✅Le téléfilm avec plusieurs figures de la télé (François Berléand, Alice Pol, Eric Antoine, Camille Lellouche, François-Xavier Demaison, Antoine Duléry, Fred Testot, Bruno Salomone...) est un inédit !

Fais pas ci, fais pas ça, mercredi 18 décembre, à 21h05, sur France 2

Cinq ans après le premier Noël fêté après le confinement, les enfants des Bouley et des Lepic ont encore grandi. Après avoir quitté leur famille, ils vivent désormais leur vie en toute indépendance. Leurs parents, quant à eux, ont vieilli. Pour leur redonner du souffle et les aider à donner un nouveau sens à leur existence, les enfants inscrivent leurs parents à un grand concours organisé par l'Agence spatiale européenne. Fabienne, Renaud, Valérie et Denis sont invités à participer à un protocole expérimental destiné à former des citoyens non professionnels à aller sur la Lune. Et contre toute attente, ils sont choisis...

✅Les "Boulpic" sont bien de retour avec ce double épisode spécial complètement perché. C'est un inédit !

La malédiction de Provins, jeudi 19 décembre, à 21h05, sur France 3

A Provins, Renan Thomas met en scène le nouveau spectacle des Remparts, l'une des plus grosses attractions touristiques de la cité médiévale. Mais en pleine représentation, il est poignardé à l'aide d'une arme de jeu, qui se révèle être une véritable dague médiévale. Quand les policiers arrivent, il est heureusement encore en vie. Qui a cherché à le tuer ? Quand l'assassin apprendra que sa victime n'est que blessée, voudra-t-il finir son ouvrage ? Le capitaine Patrick Robin arrive sur la scène de crime et tombe nez à nez avec Karine Demarle, capitaine au 36, qui n'est autre que son ex-femme. Karine, qui a toutes les compétences requises, va faire équipe avec Patrick le temps de résoudre cette affaire. Une collaboration qui ravive les souvenirs et les sentiments...

❌Nous aussi, on se disait bien que ça nous rappelait quelque chose... Le téléfilm avec Gil Alma, Thierry Neuvic et Anne Caillon est une rediffusion (2020)...

Astrid et Raphaëlle, vendredi 20 décembre, à 21h05, sur France 2

Sur un plateau de tournage, un célèbre comédien est tué accidentellement par une balle qui aurait dû être tirée à blanc. Chargées de l'enquête, Astrid et Raphaëlle découvrent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un meurtre déguisé et qu'il n'a pu être orchestré que par un véritable expert du crime. De son côté, Astrid se montre préoccupée par les préparatifs de son mariage imminent, et spécialement par son enterrement de vie de jeune fille, que Raphaëlle tient à organiser pour sa collègue et amie...

✅L'épisode "Un mariage et quatre enterrements" est bien un inédit et signe même la fin de la 5e saison de la série.

Meurtres à Château-Thierry, samedi 21 décembre, à 21h05, sur France 3

À Château-Thierry, pays de Jean de La Fontaine, le président du tribunal est retrouvé mort sur les marches du palais de justice. Sur le corps, le meurtrier a laissé des indices faisant référence à la fable "Les Animaux malades de la peste". L'enquête est confiée au capitaine Laetitia Alfonsi, qui n'est autre que la fille illégitime de la victime. Lorsque Thibault, le fils légitime, vient la menacer de révéler son lien de parenté, elle se voit obligée de faire équipe avec ce demi-frère arrogant. Un deuxième meurtre inspiré par la fable va précipiter la collaboration de ce duo inattendu. Ensemble, frère et soeur apprendront à faire équipe et peut-être même à se voir comme une famille.

✅Le téléfilm avec Elsa Lunghini et Clément Manuel est lui aussi un inédit de la collection "Meurtres à..." !

Scènes de ménages, samedi 21 décembre, à 21h10, sur M6

Comme dans beaucoup de familles, Noël n'est par forcément de tout repos pour les différents couples de "Scènes de ménages". Ainsi, les retrouvailles de Léo et Leslie avec Marcello, le père de la jeune femme, s'avèrent rapidement mouvementées. De leur côté, Raymond et Huguette n'hésitent pas à accueillir un employé de la mairie. Pour José et Liliane, Noël a été l'occasion de faire connaissance avec Bao, la femme de leur fils Manu. Emma et Fabien, eux, se sont retrouvés en garde à vue à la suite d'une altercation sur un marché de Noël...

✅Pour Noël, il fallait bien un épisode spécial de Scènes de ménages en prime sur M6 !