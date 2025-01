The Island : qui est Loury Lag et qui sont les célébrités naufragées sur "l'île du Bagne" ?

PROGRAMME TV | M6, 21h10. The Island revient sur M6 ce mardi 7 janvier, sous un nouveau nom, avec un nouveau concept et un casting de célébrités 5 étoiles...

Six ans après sa dernière diffusion, M6 a décidé de relancer son programme de téléréalité et de survie emblématique The Island. Cette nouvelle saison, baptisée "The Island, l'île du bagne", sera diffusée à partir de ce mardi 7 janvier 2025, en prime-time. Pour ce grand retour, la chaîne et la société de production Endemol ont vu les choses en grand, mais aussi en plus court. L'expérience classique de survie sur une île pendant 28 jours a été mise au placard. Cette fois, les candidats participeront à une expédition itinérante de 10 jours à travers la jungle thaïlandaise, avec pour mission de rejoindre un point d'extraction.

Une autre grande nouveauté de The Island version 2025 se trouve du côté de l'animation. Exit Mike Horn, place à l'aventurier Loury Lag (Lagardère de son vrai nom), qui a été choisi pour son côté "puriste de la survie". Conférencier, réalisateur et auteur français, ce dernier s'est forgé, comme son prédécesseur, une solide réputation de baroudeur de l'extrême, racontant depuis une quinzaine d'années ses périples dans les zones les plus hostiles de la planète : 45 pays parcourus, dont un passage éprouvant par la banquise, avec une expérience reconnue de la survie en milieu extrême.

Loury Lag, de la prison à la télévision

Ancien enfant battu, délinquant repenti, devenu père de deux enfants, le trentenaire va tenter de pousser les candidats à leurs limites. Une approche qui s'annonce nécessaire au vu des conditions dantesques qui attendent les participants sur place.

Déposés sur une île à 99% recouverte de jungle, les candidats de The Island n'ont eu droit lors du tournage qu'au strict minimum en termes d'équipements et de vivres, dont seulement 30 litres d'eau pour l'ensemble de l'aventure. De quoi mettre à rude épreuve même les plus aguerris.

Sans parler de la météo capricieuse, avec des records de chaleur et de fortes pluies pendant l'escapade, filmée en avril-mai dernier. "Il y a eu des conditions très dures", confirme Jean Louis Blot, directeur d'Endemol, laissant présager de grosses épreuves et de nombreuses tensions au sein du groupe, formé par un casting 5 étoiles.

Les candidats et candidates de The Island, avec Loury Lag, en route pour la joie. © M6 Press

Qui sont les candidats de The Island, "l'île du bagne" ?

Car The Island a cette particularité qui consiste à mettre dans ces situations périlleuses des célébrités et pas des anonymes comme Koh Lanta. Pour attirer un maximum de téléspectateurs, M6 a d'ailleurs misé en 2025 sur des personnalités populaires issues de divers horizons. Parmi les candidats de The Island, on retrouvera l'ex-star du football Sidney Govou, le champion du monde d'athlétisme Pierre-Ambroise Bosse, la combattante de MMA et ex-aventurière de Koh-Lanta Lucie Bertaud, les acteurs Terence Telle (Ici tout commence) et Patrick Puydebat (Hélène et les garçons), le brocanteur Julien Cohen (Affaire conclue), la journaliste sportive Carine Galli, les ex-Miss France Delphine Wespiser et Nathalie Marquay-Pernaut, ainsi que l'influenceuse Daniela Capone.

Un casting éclectique aux motivations variées, comme l'a aussi expliqué Jean Louis Blot en conférence de presse : "Le but c'était d'avoir une bande variée", avec des candidats venus se prouver quelque chose. Nathalie Marquay souhaite ainsi se reconnecter avec la nature après le décès de son mari Jean-Pierre Pernaut. Pierre-Ambroise Bosse veut découvrir sa vraie personnalité. Julien Cohen cherche un défi humain et Daniela Capone espère retrouver confiance en elle...

Cette nouvelle saison de The Island s'annonce donc riche en rebondissements et en émotions. Les fidèles de l'émission apprécieront son côté brut et authentique, tandis que les nouveaux téléspectateurs seront sûrement attirés par le casting prestigieux. Réponse dès ce mardi 7 janvier pour découvrir si le pari est réussi.