Un prélèvement des impôts arrive pour 12 millions de Français : le montant risque de surprendre

Le prélèvement fiscal qui arrive n'est pas une bonne nouvelle pour les contribuables concernés.

Le passage à la nouvelle année et les tourments politiques actuels n'empêchent pas la continuité des impôts. Alors qu'un versement du fisc a été récemment reçu par plusieurs millions de Français, le Trésor public va également, d'ici quelques jours, effectuer un prélèvement sur le compte en banque de 12 millions de contribuables.

Mercredi 15 janvier, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) va, comme tous les mois, prélever une partie de la taxe foncière. Seuls les propriétaires qui ont mensualisé le paiement sont concernés, mais cela représente désormais 35% des détenteurs de biens, soit, précisément, 11 735 338 personnes (chiffres 2023 de la DGFiP). La surprise ne réside évidement pas dans ce rendez-vous habituel, mais, plutôt, pour certains, sur la somme.

En effet, fini le prélèvement connu tout au long de l'année 2024 : dès janvier, il faudra payer bien plus, tous les mois. Et certains l'ont peut-être oublié et ne savent pas combien ils devront régler au fisc.

Fin septembre, les propriétaires mensualisés -comme tous les autres- ont reçu le montant de la taxe foncière à payer. Le document a indiqué principalement ce qu'il restait à régler au titre de 2024, généralement quelques centaines d'euros, répartis en deux versements (novembre et décembre). Mais ce n'est pas tout. Le courrier a aussi dévoilé le montant des mensualités dont devront s'acquitter les propriétaires tout au long de l'année 2025.

C'est au bas de la première page de l'avis de taxe foncière que ce calendrier a été inséré. Celui-ci permet de savoir combien, chaque mois, la DGFiP va prélever, entre janvier et octobre. Mieux vaut retrouver le document et prendre connaissance du montant pour éviter la mauvaise surprise, car la mensualité sera plus élevée qu'en 2024. Dans la plupart des cas, la hausse sera de 3,9%, mais elle pourra être plus importante selon les communes.

En moyenne (tous logements confondus), selon les dernières données publiées par l'administration fiscale, le taxe foncière s'élève à 1500 euros, soit des mensualités de 125€.