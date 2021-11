SAUVER LISA M6. Victoria Abril et Caroline Anglade jouent dans la dernière série de M6, Sauver Lisa, qui traite de la maltraitance infantile et plus largement de la maternité. Est-elle l'adaptation d'une histoire vraie ?

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 20h30] Sauver Lisa est la dernière mini-série de M6 à aborder un sujet social grave : la maltraitance infantile, mais interroge également sur la maternité. Malgré la sensibilité du sujet et l'intrigue qui semble avoir des accents de faits divers bien réels, la série n'est toutefois pas inspirée d'une histoire vraie, comme on pourrait le croire au visionnage. Elle est toutefois l'adaptation du feuilleton japonais Mother, diffusé en 2010, qui a par la suite inspiré plusieurs remake.

Au casting, Sauver Lisa réunit Cristiana Reali, Caroline Anglade, Déborah François, Victoria Abril, Flore Bonaventura ou encore Claudia Bacos. Dans le rôle de Lisa, le public va découvrir la performance d'actrice de la jeune Capucine Sainson-Fabresse. Sauver Lisa est une mini-série en six épisodes à découvrir sur M6 chaque mardi soir jusqu'au 30 novembre 2021. Notons également que l'intégralité de la série est disponible en streaming sur la plateforme par abonnement Salto.

Synopsis - Rose, une institutrice, remarque que la petite Lisa est victime de maltraitance. Alors que son signalement n'aboutit pas faute de preuve, elle décide de kidnapper la petite fille.

Quelles actrices au casting de Sauver Lisa ?

Caroline Anglade : Rose Keller

Victoria Abril : Isabel Alvares

Cristiana Réali : Diane Keller

Déborah François : Julie Bertho

Foëd Amara : Mehdi Chaleb

Capucine Sainson-Fabresse : Lisa

Olivia Bonamy : Baranski

Flore Bonaventura : Garance Keller

Noom Diawara : Valin

Oscar Copp : Greg

Jérôme Robart : Luciani

Tom Novembre : Daniel

Diffusion, replay, streaming... Où voir Sauver Lisa ?

Sauver Lisa est une série diffusée les mardis à 21h05 sur M6. Il est possible de regarder les épisodes sur la sixième chaîne ou en direct sur le site 6play. Si vous avez raté un épisode, sachez qu'ils sont disponibles durant sept jours en replay, toujours sur 6play. Sauver Lisa est également déjà mise en ligne dans son intégralité sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.