Cette histoire vraie complètement folle, avec Ellen Pompeo dans le rôle d'une mère perdue, va vous retourner

Cette série TV plonge le téléspectateur dans l'une des affaires les plus troublantes de ces dernières années aux États-Unis.

À partir de mercredi TF1 diffuse la série Good American Family, avec un pitch qui pourrait ressembler à n'importe quelle production TV américaine. Après avoir subi le choc d'une adoption ratée, les Barnett accueillent enfin dans leur maison du Midwest une petite fille nommée Natalia, une fillette atteinte d'une forme rare de nanisme. Mais un mystère émerge autour de son âge et de ses origines, leur faisant soupçonner qu'elle n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être...

Ce scénario est pourtant inspiré d'une histoire vraie qui a tourmenté les Etats-Unis ces 15 dernières années. Tout commence en 2010 quand Kristine et Michael Barnett, couple respectable de l'Indiana, adoptent une petite ukrainienne prénommée Natalia Grace. Présentée comme âgée de six ans, l'enfant est atteinte d'une forme rare de nanisme appelée spondyloépiphysaire congénitale, qui stoppe toute croissance. Les Barnett, eux, rêvent simplement d'offrir un foyer à une enfant qui en a besoin. Kristine est alors une figure montante dans le circuit des conférences, connue pour avoir aidé son fils Jacob, autiste et prodige en physique, à s'épanouir contre l'avis des experts. Natalia devient, en quelque sorte, son prochain défi.

Mais la belle histoire est de courte durée. Dès les premiers jours, les Barnett affirment observer chez Natalia des signes qui les inquiètent profondément. Lors du premier bain donné à l'enfant, Kristine aurait constaté que Natalia avait une pilosité pubienne adulte. Les Barnett assurent également qu'elle leur a avoué avoir ses règles et cacher des sous-vêtements souillés.

Natalia Grace en 2023. © The Sun/News Licensing/ABACA

Peu après, ils décrivent des comportements alarmants : une agressivité envers ses frères adoptifs, des objets jetés dans la rue, des menaces de mort proférées la nuit. Michael affirmera même avoir trouvé Natalia au bord de son lit, tenant un couteau. Des accusations que la jeune fille contestera catégoriquement, accusant les Barnett d'avoir calqué cette scène sur le film d'horreur Orphan, sorti en 2009 et mettant en scène une adulte se faisant passer pour une enfant adoptée.

La situation dégénère jusqu'à une étape devenue centrale dans la série : Kristine accuse Natalia d'avoir ajouté du produit ménager dans son café pour l'empoisonner. Cet incident brisera définitivement la confiance dans le foyer et en 2012, les Barnett franchiront un pas sans retour. Convaincus que Natalia est une adulte se faisant passer pour une enfant, ils obtiennent d'un tribunal une décision rarissime : l'âge légal de Natalia est modifié de 8 à 22 ans, faisant passer sa date de naissance de 2003 à 1989. Libérés de toute obligation parentale, ils déménagent au Canada et laissent Natalia.

Laissée seule dans un appartement, la fillette (présumée) est incapable d'atteindre la cuisinière, les étagères ou même la boîte aux lettres, sans téléphone pour appeler à l'aide. En 2019, les Barnett sont finalement inculpés pour négligence envers une mineure. Mais nouveau rebondissement : les charges sont abandonnées, faute de preuves irréfutables sur l'âge réel de Natalia.

L'âge de Natalia Grace n'a jamais pu être établi avec certitude. Un test génétique réalisé en 2023 a conclu qu'elle avait environ 22 ans, ce qui correspondrait à une naissance vers 2003 — et non 1989. Son passeport porte aujourd'hui cette date. Surtout, l'identification de sa mère biologique ukrainienne, Anna Gava, a rendu la thèse adverse impossible : si Natalia était née en 1989, sa mère aurait eu 10 ans à l'accouchement. Un élément clé : si elle est bien née en 2003, Natalia était donc bien une enfant lorsqu'elle a été adoptée, puis abandonnée par les Barnett...

Natalia Grace a été recueillie par plusieurs familles. Après une adoption en 2023, qui s'est soldée par une nouvelle rupture aussi douloureuse que mystérieuse, elle a finalement trouvé un foyer auprès de la famille DePaul à New York, où elle réside encore aujourd'hui.