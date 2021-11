Ici tout commence en avance : résumé et spoilers du 3 novembre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 263 d'Ici tout commence diffusé le mercredi 3 novembre 2021, Ambre découvre ce qui est arrivé à Deva. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le mercredi 3 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 263 d'Ici tout commence du 3 novembre 2021, Deva continue d'accuser Célia au sujet de son abandon de la masterclass. Elle essaie de rallier Ambre à sa cause, sans succès. Jérémy propose alors à son ex de demander une nouvelle fois à Simony qu'elle intègre sa masterclass. Le chef finit par accepter face à la persévérance de Célia. Lors du cours, Fabien Simony intime une nouvelle fois Deva au silence, mais Ambre assiste à la scène et s'inquiète pour son amie. Elle trouve Deva dans la réserve, en pleine crise de panique et terrifiée à l'idée de revoir Simony. Elle nie, mais panique lorsqu'Ambre veut avertir Antoine. Deva finit par avouer à Ambre que le chef la harcèle sexuellement depuis le début de la masterclass. Cependant, Deva refuse de prévenir la gendarmerie, confiant à son amie qu'elle risque à son tour d'être arrêtée...

Egalement dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 3 novembre 2021, Laëtitia se propose de garder Naël, malgré les réticences d'Elliot. Célia estime également que la mère de Kelly n'est peut-être pas fiable, la gardienne ayant une propension étrange à mentir. Ils découvrent toutefois à la loge, au moment de récupérer l'enfant, que Laetitia est absente avec le nourrisson et ne répond pas lorsque Kelly l'appelle. Ils retrouvent toutefois Laetitia et le bébé dans leur appartement. Les étudiants sont ravis de découvrir que la baby-sitter a aussi nettoyé l'appartement. Ils décident de l'engager définitivement.

Enfin, dans l'épisode du 3 novembre 2021 d'Ici tout commence, diffusé sur TF1, Mehdi et Hortense se rendent chez les Teyssier pour défendre le chef Landiras. De son côté, Constance est persuadée que Gabrielle a permis à Zacharie d'exploiter tout son potentiel culinaire. Emmanuel finit par accepter de ne plus mettre la pression sur le chef pâtissier. Plus tard, Mehdi est convoqué par le directeur de l'Institut, qui désire que Zacharie et Gabrielle se remettent ensemble pour qu'il se rende compte que son ex n'est pas assez bien pour lui.