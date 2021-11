Ici tout commence en avance : Célia, prochaine victime de Simony ? Spoilers du 5 novembre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 265 du vendredi 5 novembre 2021 sur TF1, Simony accepte de donner un cours particulier à Célia et se montre très tactile envers la jeune femme. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le vendredi 5 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 265 d'Ici tout commence du 5 novembre 2021, Simony prend Ambre en grippe durant la masterclass après son piège de la veille. Mais plus tard, Clotilde avoue à Simony qu'elle est à l'origine de la menace qu'elle lui a envoyé. Cependant, le chef en pairing menace lui aussi la cheffe Armand de révéler son secret. Elle révèle ensuite à Olivia qu'elle a travaillé avec Simony il y a 19 ans à Londres. De son côté, Olivia s'interroge sur la relation entre son ancien mari et Clotilde, mais le chef du pairing évite la question. En parallèle, Célia insiste pour participer à la masterclass de Simony, n'hésitant pas à se montrer tactile. Il refuse dans un premier temps avant de s'adoucir et lui promet un cours particulier, et intime la jeune femme à ne parler à personne de leur rendez-vous. Célia sera-t-elle la prochaine victime de Simony ?

Aux marais salants, dans Ici tout commence le 5 novembre 2021, Gaëtan et Stella profitent que Noémie a le dos tourné pour flirter. La coach sportive lui confirme qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Alors qu'ils s'embrassent, se pensant seuls, Ludivine assiste à la scène. Au fast-food, Noémie interroge Ludivine sur l'absence de Gaëtan et Stella, et la jeune femme décide de couvrir son frère et de mentir à Noémie. Ludivine confronte ensuite Gaëtan sur sa liaison avec la soeur de sa petite amie et lui reproche ses mensonges.

Enfin, dans Ici tout commence, le vendredi 5 novembre 2021 sur TF1, Tom se rapproche de Salomé. Cette dernière est sur la défensive depuis ce que lui a dit Anaïs. L'influenceur la pousse à faire une vidéo ASMR avec lui. Lorsqu'Anaïs l'apprend, elle lui confie qu'il avait fait exactement la même chose avec Charlène. Salomé avoue toutefois qu'elle a accepté la proposition de Tom, ce qui inquiète son amie. Lors du tournage, Tom l'embrasse, mais Salomé l'arrête, estimant ne pas être encore prête. Tom s'offusque que Salomé ait changé d'avis. Cette dernière lui avoue qu'elle a du mal à se remettre de sa séparation avec Maxime, et Tom insiste de nouveau, ce qui ne plait pas du tout à Salomé.