Ici tout commence du 18 janvier 2022 : Charlène trahit Louis, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 317 d'Ici tout commence, diffusé le mardi 18 janvier 2022 sur TF1, Enzo renonce à dénoncer Louis au dernier moment, mais Charlène ouvre les yeux sur son petit ami. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 janvier 2022, Enzo transmet dans un premier temps les photos du carnet d'Auguste Armand à Maxime pour faire tomber Louis. Il finit cependant par flancher et supprimer les preuves contre le nouveau directeur de l'Institut. Après le service chaotique de la veille au Double A, Lisandro émet des réserves sur le menu proposé par Enzo, sur les conseils de Louis, qu'il juge trop technique. Et à raison : le jeune chef est de nouveau dépassé au moment du service, à tel point que Lisandro réunit l'équipe pédagogique. Il refuse de continuer à travailler dans ces conditions. Louis ne le retient pas, forçant le sommelier à démissionner. En parallèle, le nouveau directeur licencie Olivia, sous prétexte qu'elle fait la promotion de la cuisine vegan, dans l'idée de donner le poste à Théo. Charlène est furieuse contre son petit ami et ouvre les yeux sur ses véritables motivations : la vengeance. En fin de journée, elle convainc Enzo de dénoncer la tricherie de Louis.

Au cours de l'épisode 317, diffusé sur TF1 ce mardi 18 janvier 2022, Tom fait une nouvelle crise d'angoisse en plein cours après avoir reçu de nouvelles menaces de la part de KillTom. Plus tard, Ambre vient prendre de ses nouvelles et lui conseille de porter plainte. Tom refuse, s'inquiétant de tous les autres haters contre lui. Il ferme tous ses comptes, au risque de perdre toutes ses vidéos. Pour que Tom se sente davantage en sécurité, Ambre lui propose de venir s'installer quelques jours chez les grands-parents de Célia.

Enfin, la tension est toujours palpable entre Noémie et Gaëtan. Dans Ici tout commence le 18 janvier, Noémie va boire un verre avec Zacharie en fin de journée, ce qui ne manque pas de rendre Gaëtan très jaloux une nouvelle fois. Même Solal en a assez de ses lamentations. Lors de son rendez-vous avec Zacharie, Noémie lui avoue qu'elle l'utilise pour rendre Gaëtan jaloux. Cela ne dérange absolument pas Landiras, qui lui propose de la revoir malgré tout.