Ici tout commence du 20 janvier 2022 : une demande en mariage à l'Institut, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 319 d'Ici tout commence, jeudi 20 janvier 2022 sur TF1, une demande en mariage agite l'Institut. Pendant ce temps, Louis disparaît. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 20 janvier 2022, Claire avoue à son fils qu'il a commis une grave erreur en trichant au concours, mais Louis refuse d'entendre ses explications. Il est persuadé qu'il s'agit d'une vengeance après qu'il ait licencié Olivia. De son côté, Enzo s'excuse auprès de Maxime, et les deux amis décident d'enterrer la hache de guerre. Après une confrontation avec Maxime, Louis annonce son départ de l'Institut. Claire et Charlène craignent qu'il fasse une nouvelle tentative de suicide et partent à sa recherche. Louis finit toutefois par contacter sa petite amie : le jeune homme décide de partir quelques temps, seul. Il lui ordonne de ne dire à personne qu'ils sont en contact, avouant qu'il aura besoin d'elle dans quelques temps, sans lui expliquer ses plans.

Hortense est toujours inquiète concernant sa relation avec Mehdi, craignant une rupture prochaine. Dans Ici tout commence le 20 janvier 2022, la jeune femme décide de faire un grand geste pour prouver son amour à son petit ami : une demande en mariage. Pris par surprise, Mehdi pense toutefois que ce n'est pas raisonnable et qu'ils devraient se concentrer d'abord sur leur carrière. Hortense lui propose de se dire "oui" le jour de la Saint-Valentin et Mehdi n'ose pas refuser. Malgré les encouragements d'Elliot, Mehdi avoue à sa petite amie durant leur fête de fiançailles qu'il préférerait attendre avant de se marier.

Au même moment, dans l'épisode 319 d'Ici tout commence ce jeudi sur TF1, Guillaume douche les espoirs de Clotilde concernant l'avenir de leur mariage. De son côté, Antoine se plaint de la mauvaise ambiance et le pousse à choisir entre sa femme et sa maîtresse. En fin de journée, Guillaume annonce à Laetitia qu'il l'aime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. C'est avec elle qu'il veut poursuivre sa vie. Après un moment intime, Laetitia lui demande de rompre avec Clotilde définitivement avant qu'ils ne se mettent en couple. Il lui demande une nouvelle fois quelques jours, pour que la rupture ne soit pas trop violente.