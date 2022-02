Ici tout commence du 17 février 2022 : la rupture d'Anaïs et Lisandro ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 338 d'Ici tout commence ce jeudi, Anaïs avoue la vérité sur le sabotage du stock de viandes de l'Institut à Lisandro. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 17 février 2022, Anais essaie de s'expliquer auprès de Charlène et Mehdi concernant la tache sur sa blouse, sans succès. La pression est telle qu'Anaïs craque en plein service et avoue la vérité à Lisandro, Lionel et Jasmine : c'est bien elle qui a jeté le stock de viandes. Lisandro et Lionel sont furieux, tandis que Jasmine est admirative. Avant le service, Charlène confie sa découverte à Théo. Ce dernier la convainc de ne pas dénoncer Anaïs pour ne pas créer davantage de tensions au sein de l'Institut. Mais Lionel et Jasmine sont déterminés à laver Anaïs de tous soupçons. Ils fouillent dans le casier de Charlène pour récupérer la blouse d'Anaïs. Mais la jeune femme les prend sur le fait : il ne lui en fallait pas plus pour la convaincre de dénoncer Anaïs. Elle présente la blouse à Clotilde, mais celle-ci n'est plus tachée. Pris à parti, Mehdi prend la défense d'Anaïs. Le soir, Lisandro révèle à Anaïs que c'est lui qui a échangé la blouse avant que Charlène ne la dénonce. Mais le bonheur d'Anaïs est de courte durée : Lisandro la menace de rompre si elle continue son combat.

Egalement dans l'épisode 338 d'ITC, au programme TV ce jeudi sur TF1, Célia découvre les raisons de la dispute de Solal et Ambre. Elle le met en garde sur sa jalousie, qui n'est pas compatible avec le polyamour. En parallèle, Ambre présente ses excuses à Tom pour leur dispute de la veille. Le jeune homme suggère qu'elle devrait quitter son petit-ami après ce qu'il a fait, mais Ambre se braque et l'interdit de se mêler de leur relation. Tom s'inquiète de ne pas pouvoir écarter Solal de l'équation. Au même moment, Solal avoue qu'il ne peut plus supporter leur relation polyamoureuse. Il demande à Ambre de choisir entre lui et sa relation poly-amoureuse avec Tom.

Enfin, Célia, Enzo, Mehdi et Hortense se rendent à La Table des Rivières pour déguster la cuisine de Noémie dans Ici tout commence ce jeudi 17 février. Face à la pluie de compliments de ses anciens élèves, elle comprend qu'ils sont là pour la convaincre de rester, à l'initiative de Stella. Cependant, Noémie a besoin d'avancer et décide définitivement de partir, sans pour autant abandonner la cuisine. Mais elle accepte enfin d'envisager de pardonner à Stella après qu'elle ait contacté ses anciens élèves. Les deux soeurs se réconcilient enfin. Plus tard, lorsque l'acheteur se présente à La Table des Rivières, Gaëtan confirme qu'il ne s'opposera plus à la vente. Les deux ex se séparent en bons termes.