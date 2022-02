Ici tout commence du 23 février 2022 : Lisandro violent avec Lionel (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 342 d'Ici tout commence ce mercredi, Lisandro est mis à pied après s'être comporté violemment avec Lionel. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 23 février 2022, Rose et Lisandro sont confus en pensant qu'Anaïs a définitivement rompu avec le professeur de l'Institut. Ce dernier s'inquiète de l'effet que cette rupture aura sur son fils. Rose l'encourage à parler une dernière fois avec Anaïs, mais cette dernière refuse de discuter avec son ex. Anaïs reste toutefois malheureuse au sujet de rupture avec Lisandro et se confie à ce sujet à Jasmine, qui l'encourage dans sa décision. La jeune femme est prête à passer à l'étape supérieure : un sitting à l'entrée du Double A pour rappeler aux clients qu'ils mangent des animaux morts. En échange, la jeune femme exige 80% de plats non-carnés à la carte du restaurant, en réaction aux provocations de Lisandro la veille. Antoine et Clotilde blâment le professeur de salles et exige qu'il s'excuse auprès des élèves. Mais Lisandro, poussé à bout, force Lionel à quitter l'entrée du Double A en le frappant et en le trâinant violemment pour le faire partir. Clotilde décide de mettre le professeur de salle à pied et accepte les revendications des végétariens. Furieuse, Charlène décide d'avertir son père de la situation.

Egalement dans l'épisode 342 d'ITC, au programme TV ce mercredi sur TF1, Ambre est dévastée suite à sa rupture avec Tom, mais surtout avec Solal. Célia l'encourage à rester amie avec son ex et à trouver un compagnon polyamoureux. Mais Ambre n'est pas sûre de réussir à trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde qu'elle. En cours, la jeune femme est distraite, ce que Tom ne manque pas de remarquer. De son côté, Solal est déconcentré durant le service du Double A. Il se confie à Gaëtan au sujet de sa rupture avec Ambre.

Enfin, Deva regrette d'avoir bu la veille et d'avoir raconté son rêve romantique à Souleymane dans Ici tout commence ce mercredi 23 février. La jeune femme se confie à Clotilde, expliquant vouloir toujours se marier avec Vikash mais doutant de ses sentiments pour Souleymane. De son côté, le jeune homme prépare une surprise pour Deva en lien avec son rêve romantique, une déclaration sur le thème du festival Holi. Mais lorsqu'il lui organise la surprise, Deva décide de faire comme si elle ne se souvenait pas de la soirée de la veille et en particulier de son rêve, ce qui déçoit profondément Souleymane.