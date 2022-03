Ici tout commence du 11 mars 2022 : Souleymane va-t-il faire de la prison ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 354 d'Ici tout commence ce vendredi, Antoine prend une décision au sujet de son fils Souleymane, qui a renversé Stéphane Lanneau en voiture. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 11 mars 2022, rien ne va plus pour Antoine Myriel depuis que son fils Souleymane lui a annoncé qu'il était responsable de l'accident de Stéphane Lanneau. Deva explique à Antoine et Rose qu'ils ont pris la fuite pour éviter qu'elle ait affaire à la police car elle est en possession de faux papiers qu'elle a fait faire pour pouvoir entrer à l'institut Auguste Armand. En réalité, Deva n'a pas 16 ans mais 19. Cela n'enlève rien au fait que les deux adolescents ont commis un délit de fuite et laisser le père de Lionel dans une situation qui a nécessité son hospitalisation. Déchiré, Antoine décide de ne rien dire, considérant que Mehdi va vite être mis hors de cause, ce qui est le cas. Le proviseur n'a aucune envie de voir son fils faire de la prison, il souhaite donc se taire. Deva, de son côté, fait face à un dilemme difficile. Elle fait face à Lionel tous les jours et aimerait pouvoir aider l'élève qui se pose bien trop de questions au sujet du coupable... Après une présentation couronnée de succès auprès du maire, Deva et Souleymane rejoignent Lionel chez son père qui fait un malaise. Va-t-il être à nouveau hospitalisé ?

Toujours dans l'épisode 354 d'Ici tout commence prévu pour une diffusion le 11 mars, Théo vit très mal l'éloignement de Célia suite à ses mots durs hier. Le jeune chef de l'institut ne comprend pas sa réaction de culpabilité après qu'il a trompé Marta, son ex. Tout au long de la journée, Célia ne lui adresse pas la parole plus que nécessaire durant les cours. Perturbé, Théo oublie un plat durant le service, ce qui lui vaut les remontrances de son père. Emmanuel le menace d'ailleurs d'être remplacé s'il n'arrive pas à se reprendre. En fin de journée, alors que Célia lui annonce leur rupture définitive, les deux finissent par coucher ensemble. Une dernière fois ou bien la flamme serait-elle en train de reprendre ?

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 11 mars, Jasmine fait son grand retour après avoir passé quelques jours au vert. Elle retrouve Greg, Elliott mais aussi son bébé avec grand plaisir mais annonce qu'elle n'a pas hâte de retourner à l'école, où elle s'attend à devoir à nouveau manipuler de la viande. Lisandro, quant à lui, promet que l'affaire a éveillé les consciences et pourrait avoir fait évoluer les mentalités. Mais c'était sans compté Emmanuel Teyssier qui, avec toute l'amabilité qui le caractérise, la convoque pour un conseil de discipline. Après qu'elle a menacé Lisandro avec un couteau durant un cours, il veut que Jasmine paie pour ses actes.