Ici tout commence du 22 mars 2022 : Stéphane a fait une tentative de suicide (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 362 d'Ici tout commence ce mardi, Vikash est arrivé à l'Institut, tandis que le secret du père de Lionel est dévoilé au grand jour. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 22 mars 2022, Souleymane apprend que Vikash, le fiancé de Deva, est arrivé à l'Institut. Il est furieux contre la jeune femme, qui lui rappelle qu'elle n'envisage pas de rompre ses fiançailles. A l'inverse, Vikash se montre très encourageant envers sa petite-amie, certain qu'elle pourra rester à l'école et ouvrir le restaurant dont elle rêve à Pondichéry. En milieu de journée, la décision du préfet tombe : il n'octroiera pas de visa étudiant à Deva, ne pouvant passer outre l'accident de voiture. Elle doit désormais rentrer en Inde par ses propres moyens dans les 48 heures, sinon, elle sera placée en centre de détention. Lionel apprend la nouvelle par Kelly. Cette dernière lui demande de lui révéler la vérité sur son revirement soudain vis à vis de Deva. Son petit-ami lui avoue alors que Souleymane et Deva ne sont pas responsables de l'accident de son père : il a fait une tentative de suicide en se jetant sous les roues de la voiture.

Toujours dans l'épisode 361 d'Ici tout commence au programme tv ce mardi, Emmanuel découvre que son neveu, Axel, l'attend dans son bureau pour une visite surprise. Le jeune homme annonce à son oncle que son père, le frère du directeur de l'Institut, l'a viré de chez lui. Teyssier n'est visiblement pas ravi de la nouvelle. Plus tard, Salomé et Anaïs découvrent avec horreur qu'un chien est enfermé dans une voiture. Axel intervient pour forcer la portière et sauver l'animal. Lorsque le propriétaire du véhicule arrive, il ne manque pas de lui faire la morale. Plus tard, Emmanuel exige des explications sur la venue de son neveu : il a détruit la voiture d'un voisin de sa mère, qui la harcelait pour une histoire de boîte aux lettres. En réaction, son père l'a mis dehors. Les Teyssier accepte qu'il reste quelques jours chez eux, le temps que sa situation se calme. Mais Constance est bien déterminée à avertir la mère du jeune homme de sa présence chez eux. Elle encourage également son mari de se réconcilier avec son frère.

Enfin, dans Ici tout commence ce mardi 22 mars, Landiras demande à ses élèves de réaliser un dessert à partir de bonbons de luxe. Mais alors que Medhi, Eliott et Greg réfléchissent à la conception de leur préparation, ils découvrent qu'Hortense dévore tous les bonbons, ce qui ne leur en reste aucun pour leur recette. Greg est furieux contre la jeune femme, qui envisage de recréer les bonbons pour faire illusion. Mais lors de la dégustation, le chef n'est pas dupe et comprend rapidement leur stratagème. Hortense se dénonce. Amusé, le professeur de pâtisserie autorise le groupe à refaire l'exercice.