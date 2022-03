Résumé de Plus belle la vie épisode 4507 du 29 mars 2022

Dans l'épisode 4507 de Plus belle la vie du mardi 29 mars 2022, Delphine, au plus mal, révèle à son compagnon la noyade de Coralie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4507 de Plus belle la vie du mardi 29 mars, alors que Théo fait des cauchemars où il revoit Coralie, au commissariat, Delphine, accompagnée de Franck, porte plainte après le car-jacking dont elle dit avoir été victime avec son fils, mentant pour le protéger. Kevin prend sa déposition mais Eric s'interroge : en un mois, Dephine a eu deux problèmes avec sa voiture. C'est beaucoup. Au lycée, Blanche ne comprend pas pourquoi elle n'a plus de nouvelles de Coralie et décide de passer au commissariat. De son côté, Delphine chouchoute Théo qui reste prostré. Franck propose à Delphine d'appeler un médecin mais elle trouve que c'est trop tôt. Blanche débarque alors pour parler à Théo, mais Delphine la met violemment dehors. Franck court après son ex pour lui dire que Théo et Delphine ne vont pas bien. De retour près de Delphine, cette dernière, en larmes, lui avoue la noyade de Coralie et le corps qu'elle a fait disparaître. Franck est horrifié mais Delphine lui demande de garder le secret.

Toujours à Marseille, Sunalee essaie de faire des efforts pour être habillée comme les autres filles du lycée. Mais elle n'a pas les codes et le reproche à son père qui a voulu vivre trop longtemps loin de la société. Luna trouve une solution en la personne d'Estelle. L'esthéticienne lui apprend à se maquiller et l'aide dans son style. Heureuse, Sunalee tombe dans les bras de Luna en la remerciant. Au lycée, Sunalee se sent enfin comme tous les autres lycéens et demande son avis à Betty qui se montre cassante : les gens se fichent de sa vie et de son look. En parallèle, Pablo continue à être harcelé.

Dans l'épisode 4507 de Plus belle la vie du mardi 29 mars sur France 3, le Dr Riva se refait le film de son erreur médicale. Il revoit le dossier, la table d'opération et est persuadé de ne pas s'être tombé. A l'hôpital, mauvaise nouvelle : la famille de Mme D'Anjoy porte plainte. Léa le défend : Riva était surchargé de travail, la directrice aurait dû voir qu'il était en surchauffe. Un peu plus tard, le chirurgien apprend qu'il est suspendu et sera remplacé le temps que lumière soit faite sur l'affaire. Elle lui conseille de prendre un bon avocat. Sur la plage, Gabriel, toujours abasourdi, dit à Thomas combien les gens lui tournent le dos. Il admet s'être trompé. Thomas lui dit de se battre pour le métier qu'il aime.