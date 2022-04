Résumé de Plus belle la vie épisode 4514 du 7 avril 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4514 de Plus belle la vie du jeudi 7 avril 2022, Franck est sur le point de découvrir la vérité sur la mort de Coralie. Résumé.

Dans l'épisode 4514 de Plus belle la vie du 7 avril, Franck est prêt à tout pour retrouver le meurtrier de Coralie. Blanche et Noé ont compris que quelque chose se tramait, et lui demandent de faire attention. L'ex de Franck est encore dévastée par le meurtre de son amie, mais elle a compris que Théo n'avait peut-être rien à voir là-dedans. De son côté, Delphine assure à son compagnon qu'il ne pourra pas prouver leur innocence, car Théo à avoué le meurtre. Mais Franck ne s'avoue pas vaincu. Il mène sa propre enquête auprès des Liberati en se faisant passer pour un ouvrier membre de leur équipe. Et les découvertes qu'il fait semble mettre les Liberati hors de cause.

Toujours à Marseille, Sunalee a réussi à se faire une place au soleil. Dimitri est complètement fou d'elle et pour la conquérir, il décide de donner un coup de pouce à Pablo qui aimerait se faire des amis. Il lui conseille d'aborder ses camarades avec des cartes à jouer qui font sensations auprès des collégiens. Et ça marche ! Mais ça n'est pas suffisant pour Sunalee qui veut que son frère soit vraiment populaire. Toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 7 avril, Charlotte est prête à tout pour écarter Luna et monter les enfants contre elle. Selon elle, Luna lui aurait raconté le vol de Sunalee. L'adolescente se sent trahie et est furieuse. Problème : Luna ne s'est jamais confié à Charlotte, alors comment la mère d'Élodie a su pour le chapardage ?

En parallèle au Mistral, Gérard et Laëtitia s'amusent comme des enfants, au grand dam de Kevin. L'arnaqueur veut impressionner Carmen, qui l'a invité à danser la salsa. Problème : il ne la danse pas suffisamment bien. Dans l'épisode 4514 de PBLV diffusé le 7 avril sur France 3, Gérard s'entraîne, mais en vain. Il raconte donc à Carmen avoir eu un accident qui l'empêche de danser. Encore une fois, le frère de Laëtitia débite des mensonges pour impressionner sa belle, et ça fonctionne ! Mais il est rapidement pris de remords quand son coup de cœur lui dit qu'elle cherche un homme honnête.