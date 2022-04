Résumé de Demain nous appartient épisode 1172 du 26 avril 2022

Dans l'épisode 1172 de Demain nous appartient du mardi 26 avril 2022, Anthony Messi meurt dans les bras de Charlie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1172 de DNA diffusé mardi 26 avril, après la mort d'Anthony, Chloé craint la vengeance de sa sœur Ophélie. Une voiture de police est garée nuit et jour devant son domicile mais n'apaise pas les angoisses de Chloé. Au commissariat, Charlie raconte la prise d'otages chez les Moreno et l'obsession d'Ophélie pour Chloé, qu'elle croit responsable de la mort de son frère. La jeune adulte jure ne pas avoir caché l'arme au tribunal et parle de l'ami de Sète évoqué par Anthony. Martin pense qu'Ophélie se cache chez lui. Libérée, Charlie retrouve les Moreno avec émotion. Au poste, Roxane réussit à borner le téléphone d'Ophélie, qui semble se diriger vers le mas d'Alex. La jeune femme débarque en effet là-bas et menace avec son arme Alex, Chloé et Anna. Karim et Nordine interviennent mais Ophélie tire sur le boîtier de gaz et provoque un incendie. Tous se retrouvent piégés.

Au même moment à Sète, Raphaëlle continue d'être heureuse en amour, même si Victor a des doutes sur Stanislas, le trouvant trop parfait pour être honnête. Ce mardi 26 avril, dans Demain nous appartient, Sébastien va également s'en mêler, cherchant à en savoir plus auprès de Camille. Mais l'ado défend Stanislas qu'elle trouve attentionné. Sourd aux louanges de sa petite-fille, Sébastien se rend chez Raphaëlle et fait croire à Stanislas qu'elle va bientôt déposer le bilan après avoir accumulé des dettes. Stanislas culpabilise et propose à Raphaëlle, à son retour, de trouver un logement ou de payer ses courses et ses factures. Mais l'avocate refuse, ne souhaitant pas d'histoires d'argent entre eux.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi 26 avril sur TF1, Angie fait tomber une plaquette de pilules que son père ramasse. Cédric se plaint alors à Noor : il craint que sa fille ne se confie pas à lui et la trouve trop jeune pour sauter le pas avec Nathan. Noor lui avoue être au courant et avoir aidé Angie à obtenir un rendez-vous avec le Dr Chardeau. Cédric le lui reproche mais Noor lui rappelle qu'il lui a enseigné l'importance du secret médical. Alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, Angie s'aperçoit qu'elle a perdu sa plaquette et met fin à la tentative. De retour chez elle, son père lui redonne mais l'ado lui fait comprendre que sa vie intime ne le regarde pas. Lilian s'en mêle, ce qui agace encore plus Angie. C'est avec leur mère, juge-t-il, pas avec Noor, qu'elle aurait dû avoir cette conversation.