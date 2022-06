Ici tout commence du 14 juin 2022 : un nouveau personnage arrive ! (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 421 d'Ici tout commence ce mardi, Solal embauche un nouveau livreur à la Table des Rivières. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 14 juin 2022, Ambre fête ses 20 ans. Cependant, les élèves de première année apprennent le jour-même que leurs examens débutent le lendemain. Alors que les étudiants préfèrent se concentrer sur leurs révisions, Tom réussit à les convaincre de se détendre et de décompresser. Kelly décide de rentrer tôt, tandis que Jasmine préfère rester à la soirée, tout comme le reste des premières années. En parallèle, Ambre promet à Souleymane de l'aider à conquérir Deva. Lorsque sa dernière décide de partir, Ambre décide d'embrasser Souleymane pour la rendre jalouse. Furieuse, la jeune femme décide de boire de l'alcool, tout comme les autres étudiants qui boivent le punch très chargé d'Ambre.

Egalement dans l'épisode 421 d'ITC ce mardi, Charlène est obligée de s'occuper des courses et du repas en l'absence de sa mère. Elle réussit à piéger Axel à faire une partie des tâches ménagères, mais doit s'occuper du reste. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Constance et Emmanuel ont rendez-vous en secret, décidant de se retrouver sans avoir à subir le regard des autres ni faire de faux espoirs à leurs enfants. Ils échangent toutefois un tendre baiser et abandonnent leur fille pour le dîner sans lui dire la vérité sur leurs retrouvailles.

Enfin, un nouveau personnage arrive dans Ici tout commence. Il s'agit de Tony, le nouveau livreur de la Table des rivières. Ce dernier s'entend particulièrement bien avec Gaëtan, partageant une même passion pour la boxe thaï. Tony promet à Solal qu'il pourra s'occuper des livraisons de la Table des rivières, malgré la fatigue et son vélo qui n'est pas adapté aux marais. Gaëtan lui propose de l'aider à s'entraîner physiquement pour pouvoir assurer les livraisons.