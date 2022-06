Résumé de Plus belle la vie dès le 20 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 20 juin 2022, Abdel va devoir choisir son camp. Résumé.

Dans les épisodes de Plus belle la vie de la semaine du 20 juin, tandis qu'Abdel et Élisa savourent leur relation naissante et ne se quittent plus, Barbara et Tim continuent leur enquête sur BTC. Ils découvrent grâce à un ancien employé que l'entreprise a mis en place tout un système de fausse facturation et que Marceau garde dans sa tablette des documents compromettants. Ni une ni deux, Barbara demande à Abdel de profiter de la garden-party à laquelle il a été invité par Marceau pour tenter d'obtenir ces données. L'avocat trahira-t-il la confiance d'Élisa ? S'il refuse, Barbara et Tim devront passer au plan B avec une action coup de poing.

En parallèle, dans les épisodes de Plus belle la vie de la semaine du 20 juin, après avoir passé la nuit avec Simon, Éric semble perturbé par ce qui vient de se passer avec son ancien camarade. Le policier est ailleurs et se montre distrait au travail. Mais contre toute attente, après avoir fait croire à Ariane qu'il ne s'était rien passé entre eux, il prétend que Simon ne lui plaît peut-être pas tant que ça. Se cachant sous ses airs de loup solitaire, il voudrait se persuader qu'il n'est pas fait pour la vie de couple… Pourquoi n'assume-t-il pas ses sentiments ? Éric aurait-il peur de vivre le grand amour ?

Enfin, de leur côté, Sunalee et Dimitri sont plus déterminés que jamais à comprendre ce qui a poussé Natacha à se suicider. Le fichier audio envoyé anonymement à Dimitri contenait le dernier morceau que la jeune femme a écouté, une chanson d'un ancien groupe marseillais nommé "Demain n'existe pas". Mais les mystérieux messages ne s'arrêtent pas là. Dans les épisodes de PBLV diffusés à partir du 20 juin sur France 3, l'inconnu met Dimitri au défi et lui demande de faire vœu de silence pendant 24 heures. Voulant découvrir la vérité à tout prix, Sunalee relève elle aussi le défi, et ce, quelles qu'en soient les conséquences…