Résumé de Demain nous appartient épisode 1213 du 22 juin 2022

Dans l'épisode 1213 de Demain nous appartient du mercredi 22 juin 2022, Chloé et Raphaëlle ne disent pas tout à la police. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1213 de DNA du 22 juin, alors qu'Audrey retrouve sa famille, l'étau se resserre autour de Raphaëlle et Chloé. En garde à vue, même après avoir été confrontée aux images qui l'accusent, cette dernière soutient qu'elle n'a pas poignardé Stanislas. De son côté, Raphaëlle maintient également qu'elle et son amie sont innocentes. Dans le cadre de l'enquête, la police perquisitionne le domicile de Chloé, et bien qu'il n'y ait aucune trace de l'arme de du crime, Nordine trouve une chaussure avec du sang sur la semelle. Si c'est le sang de Stanislas, cela sera la preuve qu'il a bien été poignardé chez Raphaëlle. Lors d'une conversation téléphonique, l'avocate affirme qu'elle va tout faire pour que Chloé s'en sorte, mais que pour le moment, elle ne dira rien… que cache-t-elle ?

Ailleurs à Sète, Bart se renferme de plus en plus dans sa tristesse. Il tombe par hasard sur le livre de condoléances de Louise, réécoute le dernier message qu'elle lui a envoyé et fond en larmes. Inquiète qu'il ne réponde pas à ses messages depuis quelques jours, Roxane alerte Anna. Celle-ci voulait lui laisser de l'espace, mais elle sait aussi que Bart se montre toujours courageux et garde son chagrin au fond de lui. Dans l'épisode de DNA du mercredi 22 juin, à cran et agressif, Bart refuse de dîner avec Anna et, arguant qu'elle n'a pas fait l'effort de venir à l'enterrement de Louise, il décline également l'invitation de Judith à l'inauguration du mas.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 22 juin sur TF1, dans l'intention de booster le chiffre d'affaires de la Paillote, Charlie a organisé un casting de plagistes au physique de rêve. N'en déplaise à Sylvain, qui trouve discutables ses critères de sélection (tablettes de chocolat et dents blanches), Charlie sait que les clients viennent passer du bon temps et a décidé de leur vendre du rêve. Avec l'aide de Christelle (qui est clairement venue se rincer l'œil), elle sélectionne deux candidats. Et bonne surprise, à la fin de la journée, elle constate avec Sylvain qu'ils ont fait du chiffre !