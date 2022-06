Ici tout commence du 28 juin 2022 : Salomé ou Enzo, quel major de promo ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 431 d'Ici tout commence ce mardi, Teyssier choisit de favoriser Salomé face à Enzo, contre l'avis des professeurs. Résuimé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 28 juin 2022, les troisièmes années sont plus motivés que jamais pour accompagner Teyssier au championnat de pâtisserie. Charlène ne manque pas de rabaisser Enzo par la même occasion, alors que le jeune homme se dépasse en ce moment. Il espère même être major de promo. Cependant, Emmanuel est déterminé à ce que Salomé l'accompagne au concours, et l'encourage à obtenir la meilleure note aux examens. L'épreuve est la suivante : créer un dessert qui concilie nutrition sportive et haute gastronomie. Les professeurs saluent particulièrement le travail d'Enzo et veulent lui donner une meilleure note que celle de Salomé. Emmanuel s'y oppose, décidant de donner la même note aux deux élèves, ce qui permet à Salomé d'être major de promo.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence, au programme TV ce mardi sur TF1, l'équipe pédagogique s'organise pour l'examen des premières années, sans que Teyssier ne le sache. Louis émet des doutes sur la faisabilité de ce projet, mais décide de leur filer un coup de main. Les examens des premières années auront lieu d'ici trois jours, et l'épreuve sera particulièrement difficile pour convaincre le directeur de l'Institut de les garder. Louis accepte de coacher Deva et Jasmine chez les Gaissac. Ambre et Tom décident également de retenter leur chance. De son côté, Laetitia a trouvé une conférence à Arles pour éloigner Teyssier lors de l'examen secret des premières années.

Enfin, Deva et Souleymane profitent d'un moment romantique dans Ici tout commence épisode 431 du 28 juin 2022. Mais lorsque le jeune homme tente un rapprochement dans le lit, sa petite-amie le repousse immédiatement. Plus tard, Souleymane interroge Jasmine sur les réticences de Deva. Son amie lui conseille d'en parler directement avec la principale concernée. Deva avoue ensuite qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec un garçon et qu'elle est mal à l'aise. Mais elle confirme à Souleymane qu'elle a bien des sentiments pour lui.