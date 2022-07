Ici tout commence dès le 18 juillet 2022 : Marius et Greg se rapprochent, Eliott inquiet (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Le Double A reçoit le prix Vatel et Eliott ne voit pas d'un bon œil la relation entre Greg et Marius. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du lundi 18 juillet 2022, Benoît Delobel rétrograde Alban au poste d'intendant de l'hôtel Beaumont, une humiliation pour l'ancien chef. Il menace ensuite Noémie. De leur côté, Greg et Elliot se disputent, puisque le premier a menti à Marius sur sa vie sexuelle. Elliot s'inquiète du rapprochement entre son petit-ami et son ami d'enfance. Greg, Eliott, Marius, Salomé, Anaïs, Swan, Noémie et Enzo finissent par faire une sortie en bateau. Mais ils heurtent quelque chose et une flaque de sang émerge. Le championnat de pâtisserie débute, avec des surprises réservées aux concurrents.

Egalement dans Ici tout commence dès le 18 juillet 2022, l'ambiance est chaotique au pop up. Medhi et Hortense affrontent Lionel et Kelly en cuisine, les gagnants prennent la tête du restaurant éphémère. Les futurs élèves de troisième année remportent le concours, Kelly et Lionel proposent leur aide. Mais Louis et Charlène sont bien décidés à récupérer le pop-up et le couple se lance sur les réseaux sociaux. Charlène finit par rejoindre la brigade du restaurant éphémère.

Enfin, dans les prochains épisodes d'ITC au programme TV de TF1, Théo et le Double A obtiennent le prix Vatel. Le fils de Teyssier et Célia échangent un dernier adieu avant de se séparer. Souleymane a un projet de permaculture au potager, mais celui-ci peut entrer en concurrence avec celui de Rose. Guillaume est toujours paranoïaque au sujet de la relation entre Laetitia et Tony.