Ici tout commence dès le 25 juillet 2022 : Greg en danger (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir de lundi, Noémie disparaît et Greg est victime d'une tentative d'homicide. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du lundi 25 juillet 2022, le championnat national de pâtisserie va virer au drame. Noémie disparaît. Benoît Delobel la fait remplacer par le président du jury, le chef Bury, au championnat. Mais Greg est victime d'une tentative d'homicide quand une personne en noir essaie de le noyer. Le corps d'Alban est finalement retrouvé par Salomé et Swan sur la plage. En parallèle, Salomé et Swan décident de garder leur relation secrète. Eliott soupçonne Greg et Marius d'avoir couché ensemble, et décide de faire une pause dans sa relation avec son petit ami, trop préoccupé par les disparitions inquiétantes.

En parallèle, dans les prochains épisodes d'ITC au programme TV de TF1 à partir de lundi, Gaëtan et Tony demandent à Solal de les aider pour intégrer la formation de la cheffe Listrac. Malgré leur échec lors du test, Olivia accepte de les intégrer au stage. Solal est en binôme avec Tony, et Axel avec Gaëtan. Solal demande à changer de binôme, sans succès. Mais pas le temps de s'appesantir, puisque les parents de Solal débarquent au Double A dès le lendemain. Ce qui n'est pas au goût de leur fils.

Enfin, dans Ici tout commence le 25 juillet, Théo regrette que l'article à son sujet mentionne qu'il a sacrifié ses ambitions professionnelles à sa relation avec Célia. Il appelle ensuite son ex pour lui assurer qu'il n'a rien dit à la journaliste sur leur relation. Au même moment, Antoine et Rose trouvent un compromis pour le potager : le diviser en deux parcelles, pour que l'une reviennent au projet de permaculture de Souleymane, et l'autre aux logements du Master. Mais Souleymane refuse. Le jeune homme et Deva décident de chercher du soutien auprès de Théo.