Résumé de Demain nous appartient pour la semaine du 25 juillet 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 25 juillet 2022, déçue, Jahia décide de quitter Jordan pour de bon. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de DNA à partir du 25 juillet, constatant que Jordan a carrément oublié qu'ils devaient partir tous les deux en vacances en août, Jahia ne veut plus le voir. Celui-ci s'est engagé à travailler au mas et ne peut pas demander de congés, mais Jahia est persuadée qu'il a en fait envie de passer l'été auprès de Judith. Et quand elle lui demande d'assumer ses sentiments, il reste muet. Le jeune homme espérait en effet qu'il se passe quelque chose avec la fille des Delcourt, même si cette dernière a coupé court à ses espoirs. Quoi qu'il en soit, la love story entre Jahia et Jordan semble bel et bien finie.

Toujours dans les épisodes de DNA de la semaine du 25 juillet, après la découverte de Samuel (une photo où son père pose tendrement avec Diane), Renaud doit s'expliquer. Il finit par révéler qu'il a sauvé la jeune femme d'une tentative de suicide il y a dix ans. Après cela, ils sont devenus amis, ce que Solange n'a pas vu d'un bon œil. Samuel n'est pas convaincu et soupçonne Renaud d'avoir eu une relation avec Diane. Et si c'était elle la responsable de l'incendie ? Chercherait-elle à se venger de Renaud à travers lui ? La menace plane toujours car alors que le couple de médecins, accompagné d'Anne-Marie et de Soraya, fait une balade à cheval, des coups de feu retentissent, faisant deux blessés parmi les promeneurs.

Ailleurs à Sète, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 25 juillet sur TF1, les Delcourt-Bertrand apprennent une nouvelle qui leur redonne le sourire. Suite à un contact que lui a transmis un ami d'enfance de Noa, Alex a reçu une énorme proposition de contrat d'un très grand groupe hôtelier. Si l'affaire se conclut, ils n'auront plus de soucis à se faire jusqu'à la saison prochaine. C'est alors que Judith a une vision : elle voit Noa qui lui sourit au loin. Leur aurait-il envoyé de l'aide depuis l'au-delà ?