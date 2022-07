Ici tout commence dès le 1er août : Ruben et Greg agressés (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. La semaine prochaine, dans Ici tout commence, Greg et Ruben se font agresser, tandis que Salomé décide de faire une pause dans sa relation avec Swan. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du 1er août 2022, les candidats du championnat de pâtisserie sont de nouveau menacés. Greg est persuadé que Ruben cherche à se venger de la mort d'Alban. Mais ils seront finalement tous les deux assommés par un inconnu, et Ruben finit par disparaître... avant de revenir et d'annoncer qu'il quittait le championnat à cause d'un problème familial. Tout le monde, à part Eliott, commence à douter de la parole de Greg. Mais le corbeau contacte alors le jeune homme et menace son petit-ami. Greg va devoir faire en sorte que son père rate l'épreuve du lendemain, sinon, il tue Elliot. De son côté, Salomé demande à Swan de faire un break le temps des épreuves.

En parallèle à l'Institut, la guerre continue de faire rage au pop-up. Dans Ici tout commence la semaine prochaine, le restaurant éphémère ne reçoit que des avis négatifs, et Medhi est persuadé que Charlène est responsable. Louis en profite pour demander à Charlène de remplacer Medhi et Hortense avec sa petite amie. Mais la cheffe Armand donnent au responsable du pop-up une semaine supplémentaire pour améliorer la situation.

Egalement dans Ici tout commence à partir du lundi 1er août, Théo est sous pression. Les clients du Double A ne sont pas non plus convaincus de sa revisite du plat d'Auguste Armand, le jeune chef commence à douter de ses capacités. Théo devient imbuvable avec sa brigade, Axel est missionné pour lui parler. Enfin, Deva et Souleymane font leur première fois.