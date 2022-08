Ici tout commence du 31 août 2022 : une épreuve surprise à venir (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 477 d'Ici tout commence, les candidats au concours d'entrée à l'Institut se livre à un véritable marathon mais découvrent que ce n'est pas encore suffisant. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 31 août 2022, les candidats au concours d'entrée de l'Institut Auguste Armand ne sont pas au bout de leur peine. Emmanuel Teyssier leur annonce qu'ils vont se livrer à une épreuve marathon où ils devront proposer une entrée, un plat et un dessert autour d'un même ingrédient. Solal a du mal à faire face à la pression. Ayant très mal dormi, il n'a pas mangé depuis la veille et fait une crise d'hypoglycémie. Clotilde Armand lui impose de prendre une pause. Pendant ce temps, David drague une élève qui travaille juste à côté de lui. Tous deux s'éclipsent pour coucher ensemble et sont surpris par Salomé. Loin de s'excuser, David est même plutôt fier de lui et continuer à chercher Salomé, ce qui la fait enrager.

Egalement dans l'épisode 477 d'ITC, au programme TV de TF1 mercredi, Ethan semble vouloir quelque peu apaiser les tensions avec Axel après les événements de la veille. Mais il se trouve que les deux jeunes hommes ont décidé de travailler sur le même ingrédient : le céleri. Aucun des deux ne veut choisir un autre ingrédient, ils vont donc devoir redoubler d'inventivité pour se démarquer loin de l'autre. Cela amuse grandement Teyssier qui décide de les juger tous deux en même temps. Loin de s'arrêter là, Emmanuel leur demande de se juger l'un l'autre. Alors que tout aurait pu dégénérer, Ethan et Axel se montrent très fair-play, au grand dam de Teyssier. Il annonce par la suite qu'il est dans l'incapacité de sélectionner les étudiants. Il les convoque à une nouvelle épreuve surprise prévue le lendemain.

Enfin dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 31 août, Mehdi décide d'aider Victorine durant l'épreuve du concours d'entrée. Il ne veut cependant pas que cela se sache car Hortense ne veut surtout pas que sa sœur intègre la même école qu'elle. Pendant ce temps, Tom écoute Emmanuel et Constance durant l'épreuve du concours. Teyssier déteste toujours autant les élèves deuxième année qu'ils qualifient tous de "branleurs". L'élève va ensuite en parler à ses camarades Ambre, Kelly et Jasmine. Ambre, tout particulièrement, s'inquiète que Teyssier puisse détruire leur future réputation dans le métier. Pour Tom, il ne "faut pas le laisser faire."