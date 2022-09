Résumé de Demain nous appartient épisode 1264 du 1er septembre 2022

Dans l'épisode 1264 de Demain nous appartient du jeudi 1er septembre 2022, c'est la rentrée au lycée Agnès Varda et un élève venu de Nantes débarque.

Dans l'épisode 1264 de DNA du jeudi 1er septembre, les élèves du lycée Agnès Varda retrouvent le lycée. Les trois ados Roussel sont prêts et se vannent dès les petit-déjeuner. Pendant ce temps, dans son bureau, Chloé fait le point sur les élèves avec François et Alma, avant d'aller souhaiter une bonne rentrée à leurs élèves. Dans la cour de récré, Emma repère un nouvel élève très beau qui ne passe pas inaperçu. Il est dans la classe de Maud, vient de Nantes et a redoublé sa première. Alors qu'Emma veut lui parler, Charlie se jette sur lui et engage la conversation. Le nouveau est très intéressé pour participer à un club photos. De quoi motiver les adolescentes à pratiquer l'art de la photographie ?

En parallèle, Sara assure à Elsa qu'elle n'a pas été agressée sexuellement, ce dont la jeune femme doute : ses vêtements et son soutien-gorge n'étaient pas attachés de la même manière qu'elle. Comme son bracelet a été volé, les enquêteurs pensent d'abord à une œuvre de Sacha. Mais Martin n'y croit pas. Damien découvre alors que Sacha aurait pu se faire faire des faux-papiers et les policiers pensent à Serge Plantain. Dans son entrepôt, ils retrouvent les preuves qu'il a fabriquées un faux-passeport à Sacha. Sara, qui a interrogé la compagne de Plantain, retrouve sur elle une bague de Christelle Moreno. Puis l'info tombe : Girard, sous son faux nom, a embarqué hier sur un cargo panaméen pour aller à Chypre. Ce n'est donc pas l'agresseur d'Elsa. Un autre agresseur rôde. Au Spa d'ailleurs, Judith a l'air d'être la prochaine victime tandis qu'au Spoon, Elsa reçoit des photos d'elle dénudée.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 1er septembre sur TF1, Mona s'ennuie et Soraya lui conseille de se trouver une activité. Elle va mettre en vente ses affaires sur une application et Mona souhaite faire la même chose. Soraya accepte de la prendre en photo avec ses vêtements à vendre. Au Spoon, Nathan raconte sa déprime à Mona, inattentive car trop à fond sur son appli. A la fin de la journée, Mona a vendu près de la moitié de ses vêtements et se demande ce qu'elle va faire maintenant. Elle décide de vendre désormais la vaisselle inutile de la coloc avant que Soraya ne s'aperçoive qu'il s'agit des affaires de sa mère. Elle lui conseille de se trouver une vraie activité.