Résumé de Plus belle la vie épisode 4379 du 30 septembre 2022

Dans l'épisode 4379 de Plus belle la vie du vendredi 30 septembre 2022, Livia est arrêtée par la police mais conserve son emprise sur Céline et les Mistraliens.

Dans l'épisode 4379 à de Plus belle la vie du vendredi 30 septembre sur France 3, Livia exprime aux policiers son mépris du sentiment amoureux, capable de tout briser. Son esprit vicié semble contaminer tous les Mistraliens. Un vent de destruction souffle sur des couples qui se croyaient solides. Nathan baisse son arme et ne s'en prend pas à Stan, mais le mal est fait, Sabrina a déjà avoué à son ex qu'elle pensait encore à lui. De son côté, Claire confronte Léo alors qu'il est en compagnie d'Agathe et l'ancien policier ne fait rien pour retenir sa compagne quand celle-ci menace de le quitter. Quant à Céline, alors qu'elle se pense sortie d'affaire et se réjouit d'avoir retrouvé Vincent, le psychiatre fou reprend le contrôle de son esprit et l'envoie tuer l'homme de sa vie.

Toujours à Marseille, Betty et Noé sont humiliés par Laëtitia et Betty en fait une histoire personnelle. Elle ne peut pas lui laisser le dernier mot et se sent désormais prête à passer à la vitesse supérieure pour se venger. Noé la suit. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Betty veut carrément faire renvoyer sa nouvelle professeur d'histoire. Elle demande des conseils à Blanche sans en avoir l'air et cette dernière ne se rend compte de rien et dévoile même le nom d'une inspectrice qui travaille à l'académie. Cette dernière a l'habitude d'intervenir en urgence dans les lycées. Betty la contacte en se faisant passer pour sa mère et dénonce des propos pétainistes proférés par Laëtitia. L'inspectrice décide d'agir immédiatement.

Enfin, dans cet épisode 4379 de Plus belle la vie diffusé le vendredi 30 septembre sur France 3, Roland prépare d'arrache-pied l'anniversaire de ses jumeaux. Il se désole de voir Noé et Kylian fâchés et parle à Blanche qui lui explique que compte tenu de la situation, elle ne pourra pas participer. Marci relate l'événement à son fils qui ne dit rien, visiblement mal à l'aise. Plus tard, l'adolescent sonne chez son rival : il veut que Noé vienne à son anniversaire pour faire plaisir à Roland et Noé accepte. Kylian avoue à son père qu'il aurait aimé que Noé refuse, cela lui aurait donné une bonne raison de le détester. Roland reconnaît bien là le grand cœur de son fils.