Ici tout commence du 14 octobre 2022 : Axel blessé par Théo (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'ITC au programme TV vendredi 14 octobre, Emmanuel prend la décision de rétrograder son fils après un grave incident en cuisine. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 14 octobre 2022, les tensions s'exacerbent entre Axel et Théo depuis que Teyssier a choisi de remplacer son fils par son neveu. De fait, Théo tente de se venger en le poussant à bout en cuisine. Mécontent de l'assaisonnement d'un bouillon, le chef du Double A lui demande des comptes mais Axel insiste pour goûter la préparation, persuadé qu'il l'a parfaitement assaisonnée. Furieux, Théo jette le plat et ébouillante son cousin qui doit être soigné à l'infirmerie. Malgré les suppliques de sa femme Constance, Emmanuel prévoit des remontrances pour son fils qu'il considère comme "ingérable". Il lui annonce sa rétrogradation au rang de second du Double A tandis que Greg et Mehdi sont tous deux promus co-chefs.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 vendredi, Anaïs et Salomé apprennent qu'elles auront toutes deux l'occasion de réaliser un stage en compagnie de la cheffe Meyer, qui enseignait le module de début de master à l'Institut. En leur absence, c'est Charlène qui sera nommée cheffe du restaurant éphémère. Une nomination qui vient récompenser une très bonne idée qu'elle a eue avant le service. La fille Teyssier est ravie, tout comme son ami Livio. Emmanuel va cependant le voir plus tard dans l'épisode pour le prévenir qu'il doit garder ses distances par rapport à sa fille s'il ne veut pas tout simplement être renvoyé !

Enfin, toujours dans cet épisode 509 d'Ici tout commence du 14 octobre, l'arrivée de l'amie de Lisandro dans la région lui rappelle de nombreux souvenirs. Celle-ci lui annonce d'ailleurs qu'elle cherche un lieu où organiser les championnats de flair-bartending, cette discipline qui mêle mixologie et jonglage. Lisandro pense tout de suite à l'Institut et va proposer l'idée à Antoine et Emmanuel qui valident tous deux. Pour autant, Teyssier a une condition à apporter, comme souvent, il faut absolument que le prix revienne à l'Institut ! Il va donc falloir soigner le casting au maximum. David et Ethan se proposent mais sont tous deux refusés. Lisandro serait-il capable de se présenter lui-même pour l'Institut ?