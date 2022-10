Ici tout commence dès le 17 octobre 2022 : Théo repousse Vic (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusé dès le lundi 17 octobre 2022, Théo repousse les avances de Vic. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 17 octobre 2022 sur TF1, Théo digère mal d'avoir été rétrogradé du Double A et continue de tenir tête à son père. Constance se démène pour rabibocher son mari et son fils, qui envisage de partir à Paris. Vic convainc ensuite l'infirmière de l'Institut de mentir à Théo en lui faisant miroiter le poste de chef du Double A au retour d'Emmanuel, pour l'empêcher de quitter la région. Vic en profite alors pour se rapprocher de Théo et l'embrasse. Mais le jeune homme la repousse. Cela risque toutefois de mettre le Cercle en danger... Et comment réagira Théo en apprenant le mensonge de sa mère ?

En parallèle, la relation entre Charlène et Louis continue de se dégrader lorsque la jeune femme prend son rôle de chef du restaurant éphémère particulièrement à coeur. Son fiancé, qui souhaite passer plus de temps avec elle, ne l'écoute toutefois pas lorsqu'elle lui relate sa journée. La tension va continuer de grimper au sein du couple dans les prochains épisodes d'ITC.

Enfin, la concurrence entre Ethan et Samia se poursuit dans Ici tout commence à partir du lundi 17 octobre 2022. David a toutefois bien remarqué ce qu'il se passait entre eux et dénigre la jeune femme pour faire réagir son camarade et obtenir des confidences, ce qui fonctionne parfaitement. David va également piéger Deva, la tension entre les deux élèves est à son comble. Billie subira un coup de pression et s'énerve contre un client.