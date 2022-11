Ici tout commence du 2 novembre 2022 : Vic piégée (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 536 d'Ici tout commence ce 22 novembre, Vic croit avoir réussi son test et ignore qu'elle s'est fait piéger. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 21 novembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 536 d'ITC du mardi 22 novembre, Vic s'apprête à passer le test du chef Teyssier qui ne lui a pas facilité la tâche en lui demandant de reproduire un dessert au café très technique. Emmanuel n'a pas l'intention de la quitter des yeux, mais un bref accident dans une salle de classe le contraint à s'absenter quelques minutes. Enzo en profite pour souffler quelques conseils à Vic depuis l'extérieur et la jeune femme passe finalement le test malgré quelques imperfections. Elle ignore que Teyssier a tout manigancé, dont l'aide d'Enzo et qu'il est en vérité très déçu du résultat. Il se fait pourtant une raison puisqu'il a besoin que la jeune femme reste à l'institut pour révéler l'identité des membres du cercle. Enzo fait bien comprendre à Teyssier que dorénavant, c'est aussi lui qui commande.

En parallèle, Eliott et Greg ont du mal à se comprendre. Eliott en a assez du caractère dominant de Greg, il se sent bridé dans sa créativité. Greg promet de faire un effort, mais son compagnon a besoin de prendre un peu l'air. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Eliott croise Jude en cuisine et les deux jeunes hommes s'amusent à créer des recettes décalées. Greg les surprend et ne cache pas sa jalousie. Brice et Élodie ne le rassurent pas, ils semblent se méfier de Jude dont la spécialité serait de briser les couples. Et effectivement, Eliott parait très proche de son nouvel ami.

Enfin, dans l'épisode 536 de Ici tout commence, Louis se sent humilié, mais veut prouver qu'il est un bon enseignant. Il fait comprendre à Billie que dorénavant, il restera à sa place et que leurs rapports seront strictement professionnels. Teyssier fait pourtant irruption en plein milieu de son cours et affiche publiquement le professeur. C'en est trop pour Louis qui convoque Rose, Antoine et Clotilde. Son objectif ? Faire tomber Teyssier, même si ses collègues trouvent son plan très extrême et se voient reproché d'être à la botte du directeur.