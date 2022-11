Ici tout commence du 29 novembre 2022 : Jude maltraité par Brice (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 540 d'Ici tout commence ce mardi 29 novembre, Brice montre son vrai visage et terrorise Jude. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 540 d'Ici tout commence du 29 novembre, sous le choc d'avoir appris que Jude le stalkait, Eliott lui demande de ne plus l'approcher, ils ne se verront que pour travailler en binôme. Dans les vestiaires, Brice insulte et provoque violemment Jude. C'est en fait lui qui a mis le portable avec les photos dans son casier, soi-disant pour ne pas le laisser reproduire les mêmes erreurs qu'à Lille. En cours, la chef Listrac annonce aux élèves que le meilleur binôme de l'évaluation sur la cuisine du lendemain pourra faire une démonstration devant de grands chefs. Ils seront notés sur leur assiette, mais également sur leur travail de binôme… Mais alors que Greg s'apprête à faire frire de l'anguille à froid, il se brûle avec l'huile bouillante ! Jude surprend le sourire en coin de Brice. De son côté, Greg est persuadé que Jude est le responsable. Eliott confronte son binôme qui, terrifié par Brice, finit par prétendre que c'est bien lui qui a ébouillanté Greg.

En parallèle, toujours dans l'épisode d'ITC du mardi 29 novembre, Rose est surprise de trouver Joachim encore chez Clotilde. Celui-ci lui explique qu'il aime sa sœur et espère qu'elle pourra le pardonner. Par la suite, il finit par avouer à Gaétan qu'il n'a pas trompé Clotilde. Il estime que ce mensonge était mieux que la vérité et reconnaît qu'il n'assume plus certaines choses de son passé. Que cache Joachim ? Il retrouve Séverine qui propose de lui remonter le moral en allant faire la fête.

À l'institut Auguste Armand, David se ridiculise en renversant un shaker à cocktail devant Teyssier. Celui-ci ne tarde pas à en parler à Lisandro : veut-il qu'ils perdent le championnat de mixologie ? Il exige qu'il fasse travailler David jour et nuit s'il le faut. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Lisandro a prévu un programme d'entraînement intensif pour son poulain. Après un footing de quarante minutes avec Gaétan, il fait répéter encore et encore les mêmes mouvements à David qui, excédé, décide de mettre fin à la séance. Le ton monte entre l'élève et le professeur.