Ici tout commence du 21 février 2023 : Ethan confronte Teyssier (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 605 d'Ici tout commence ce mardi 21 février, Ethan est persuadé d'être le fils d'Emmanuel Teyssier et fini par le confronter. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 605 d'Ici tout commence diffusé le 21 février sur TF1, Ethan réunit les preuves qui confirment qu'Emmanuel est bien son père. Ils partagent le même groupe sanguin, ont tous les deux eu des problèmes d'addiction… Axel et Solal ont du mal à y croire, mais Ethan leur expose les faits : l'attitude bizarre du directeur à son égard, l'insistance de sa mère pour qu'il rentre à l'Institut… Finalement, le neveu d'Emmanuel accepte de mener l'enquête auprès de son oncle, mais la discrétion n'est pas au rendez-vous et Teyssier comprend qu'Ethan a divulgué des informations le concernant. Le jeune homme commence par interroger sa mère, mais Annabelle nie et rit au nez de son fils. Plus tard, Teyssier convoque Ethan. Il est furieux que l'étudiant ait lancé une rumeur sur une ancienne liaison entre Annabelle et lui. Ethan tente de se justifier, acculé par les insultes de son mentor, mais il arrive tout de même à s'exprimer et à lui poser la question qui le hante : le chef Teyssier, est-il son père ?

Toujours à l'Institut, Salomé et Gaëtan s'interrogent sur la meilleure manière d'officialiser leur relation. Doivent-ils attendre ou au contraire se jeter à l'eau ? La cheffe Guinot organise un apéritif et convie les élèves et leurs +1. Salomé propose à son nouveau compagnon d'y assister, avant tout pour pouvoir profiter des petit-fours. Gaëtan est amusé par l'idée et accepte. Dans cet épisode d'Ici tout commence, le couple arrive ensemble sur le lieu de la fête et Salomé est immédiatement alpaguée par un investisseur. Gaëtan n'hésite pas à le mener en bateau en racontant qu'il est chef, causant rapidement la fuite de l'inconnu et l'hilarité des amoureux.

Enfin, dans l'épisode 605 d'Ici tout commence diffusé le 21 février sur TF1, Théo est toujours à la recherche de la créatrice des lunch box. Jude lui apprend qu'il a vu Deva s'en emparer. Pourtant, le fils Teyssier n'y croit pas : les plats ne ressemblent pas du tout à Deva, très douée, mais classique. Et la preuve, quand il éclaircit la situation avec la jeune femme, cette dernière lui confirme ne pas être à l'origine des plats qui font rêver Théo. Anaïs pense qu'il est temps d'avouer que c'est elle qui se cache derrière tout ça, mais l'excitation de son camarade la convainc de garder son secret plus longtemps.