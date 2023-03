Résumé de Demain nous appartient épisode 1382 du 14 mars 2023

Dans l'épisode 1382 de Demain nous appartient du mardi 14 mars 2023, la police n'a plus rien contre Bruno mais les attaques continuent. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1382 de DNA du mardi 14 mars, au commissariat, Bruno est interrogé par Lisa qui essaie de lui faire avouer l'agression. L'homme dit avoir un problème avec l'alcool mais ne pas être un psychopathe. Julie raconte la même version des faits : son père a débarqué chez elle, elle l'a soigné et il s'est endormi. A son réveil, il ne se souvenait pas de sa soirée. Elle ne croit pas à l'agression du bébé de Roxane et Sara. Julie est persuadée que leur père n'aurait jamais fait ça. Un homme les interrompt pour savoir si tout va bien : c'est M. Letellier, le nouveau professeur de SVT (incarné par Jean-Baptiste Maunier). François l'accompagne en salle des profs. Au commissariat, des images semblent disculper Bruno et Julie vient le chercher. A son cabinet, Raphaëlle ne comprend pas pourquoi le cambrioleur n'a pris aucun dossier sensible. A la fin de la journée, elle passe chez une cliente qui lui a posé un lapin et la découvre inconsciente avec son mari dans leur canapé.

Dans l'épisode de DNA du mardi 14 mars, chez Charlie et François, Soizic débarque à l'improviste, gênant Charlie. François l'interroge sur sa nouvelle vie à Sète et elle raconte avoir fait une chouette rencontre. Au Spoon, Victoire raconte à Noor qu'elle est très emballée par l'arrivée d'Aaron, le nouveau chirurgien. Soizic et Victoire se croisent et ne peuvent s'empêcher de s'envoyer des piques. Un peu plus tard, William voit Soizic rendre jalouse Victoire avec Aaron et veut comprendre. Mais Soizic n'est pas intéressée par le chirurgien. Ce qu'elle veut, c'est récupérer son ex !

Enfin, dans l'épisode 1382 de Demain nous appartient diffusé le 14 mars sur TF1, au Spoon, Judith met la pression à Jordan concernant leur déjeuner officiel et lui annonce qu'ils vont faire leur recette secrète de calamar farci, ce que déteste Jordan mais qu'il se garde le lui dire. A la table des Delcourt, Jordan a la mauvaise surprise de découvrir qu'en plus des calamars, ils ont préparé une salade de poulpes. Après sa première bouchée, il court vomir dans le jardin. Chloé comprend qu'il n'aime pas ça. Alors qu'il est persuadé de passer à la tarte aux pommes, Chloé annonce que la tarte a brûlé et que Judith a fait du riz au lait, un plat que le jeune homme déteste aussi. Un peu plus tard, Jordan et Judith reviennent sur le malaise du midi. Il a peur que Judith réalise qu'il n'est pas assez bien pour elle et lui avoue ensuite qu'il déteste le riz au lait. Elle rigole du déjeuner raté.