Ici tout commence du 22 mars 2023 : Hortense est-elle le corbeau ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 626 d'Ici tout commence ce mercredi 22 mars, Enzo mène l'enquête et finit par soupçonner Hortense. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 626 d'Ici tout commence du 22 mars, Hortense suggère à Enzo que Tom pourrait être celui qui dévoile leurs secrets, pour se venger de lui avoir fait porter le chapeau de l'empoisonnement de Teyssier pendant le championnat. Les messages ont commencé juste après que sa relation avec Billie ne débute, elle aurait pu tout lui dire. Enzo mène donc l'enquête, mais il comprend que Tom n'était pas au courant. Celui-ci tombe des nues en apprenant tout ce qui s'est passé. Pour lui, c'est Hortense qui est suspecte… elle n'a pas apprécié que Mehdi intègre le cercle et pas elle. Tandis que le couple formé par Billie et Tom se déchire, Clotilde, nostalgique des débuts du cercle, avoue à Rose que son secret était qu'elle était amoureuse d'Emmanuel Teyssier. De quoi s'attirer les moqueries de sa sœur. De son côté, Enzo est déterminé à suivre la seule piste qu'il ait, il va tout faire pour savoir si Hortense est le corbeau.

En parallèle, Jasmine n'arrive pas à tourner la page et en veut à Axel. Même s'il lui assure qu'il l'aime, qu'il ne l'a jamais trompée et que le fait d'avoir couché avec Ambre ne signifiait rien pour lui, Jasmine a perdu confiance, elle a l'impression d'être un lot de consolation. Et ce que lui révèle Ambre ne va pas arranger les choses… Dans l'épisode d'ITC du mercredi 22 mars, Ambre reconnaît qu'elle aurait aimé aller plus loin avec Axel. Mais elle voudrait rassurer son amie, si Axel n'a pas voulu, c'est parce qu'il avait déjà des sentiments pour Jasmine. Résultat : Jasmine ne sait plus où elle en est, elle a besoin de temps. Elle ne peut pas s'empêcher de penser que si Ambre avait insisté autant qu'elle pour sortir avec Axel, ils seraient peut-être en couple aujourd'hui.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 22 mars sur TF1, le projet hors les murs organisé par Antoine a lieu aux marais. Les élèves ont trois heures pour réaliser un dessert avec le minimum d'ustensiles possible, et surtout, sans hiérarchie. Myriel, persuadé qu'ils seront solidaires, et Teyssier, plus dubitatif, observent tout le processus. Finalement, notamment grâce au four fabriqué par David, le groupe parvient à sortir une pâte à chou à la violette sauvage avec sa crème pâtissière au lait évaporé et une nougatine de salicorne et crème anglaise au beurre de romarin. Antoine est impressionné et Teyssier reconnaît qu'ils s'en sont bien sortis, vu le manque de matériel.