Ici tout commence du 24 mars 2023 : Zacharie licencié (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 628 d'Ici tout commence ce vendredi 24 mars, Landiras est renvoyé de l'Institut à cause du secret de Mehdi. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 628 d'Ici tout commence du 24 mars, le secret de Mehdi est dévoilé : avec Hortense, il a inventé en secret toutes les créations de Landiras depuis sa rupture avec Constance. Sa petite amie est furieuse, elle ignorait que Mehdi avait mis ce secret qui implique trois personnes. Ils sont convoqués dans le bureau de la directrice. Entendant sa conversation avec Landiras, ils interviennent pour le défendre. Leur professeur ne leur a jamais forcé la main et ils ont beaucoup appris en inventant des desserts de haut niveau grâce à ses conseils. Mais le chef a reconnu ses torts et Rose estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de le renvoyer. De son côté, Enzo fait part de ses craintes à Clotilde concernant son secret. Ils reçoivent un message anonyme… le corbeau les menace et les espionne !

En parallèle, voyant que Lisandro est distant depuis son retour, Anaïs est inquiète. Il y a un malaise entre eux et elle a peur qu'il ne se doute de quelque chose concernant son rapprochement avec Théo. Elle demande à Deva si elle a parlé au professeur de son presque baiser avec le chef, mais elle lui assure que non. Deva pense qu'Anaïs s'inquiète pour rien, car Lisandro n'est pas non plus très jovial en salle, il doit simplement être fatigué de son voyage. Dans l'épisode d'ITC du vendredi 24 mars, Théo surprend une conversation téléphonique de Lisandro. Il comprend que celui-ci a trompé Anaïs pendant la tournée.

Toujours à l'Institut, Jasmine et Ambre, enfin réconciliées, décident de relancer l'idée de la brigade féminine. Elles réfléchissent à un menu à proposer à Théo. Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le vendredi 24 mars sur TF1, Théo et Rose sont impressionnés par leur proposition. Ambre et Jasmine pourront assurer le service pour une journée d'essai, mais elles doivent recruter d'autres élèves. Elles demandent à Deva de rejoindre leur brigade 100 % féminine. D'abord réticente sur le fait d'exclure les garçons, elle accepte après avoir entendu leur argument choc : cela permettra d'encourager la sororité au lieu d'encourager la rivalité.