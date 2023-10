Lupin partie 3 : à quelle heure voir les nouveaux épisodes sur Netflix ?

La partie 3 de "Lupin" est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 5 octobre, après deux ans d'attente. On vous détaille à partir de quelle heure les nouveaux épisodes seront disponibles au visionnage.

Les fans auront patienté deux ans avant de découvrir de nouveaux épisodes de la série "Lupin". Mais le jour tant attendu est (presque) arrivé : la troisième partie de la série, mettant en scène une version modernisée du gentleman cambrioleur écrit par Maurice Leblanc, est à découvrir sur Netflix ce jeudi 5 octobre 2023.

Dans cette nouvelle salve d'épisodes, le héros incarné par Omar Sy depuis 2020 va devoir relever de nouveaux défis. Toujours en cavale et activement recherché par les autorités après la chute d'Hubert Pellegrini, Assane doit sortir de l'ombre pour proposer à son fils Raoul et son ex femme Claire de quitter la France à ses côtés. Mais son passé le rattrape et le pousse à réaliser un nouveau cambriolage de haute volée.

Découvrez l'heure de mise en ligne de la saison 3

Mais à partir de quelle heure découvrir la partie 3 de "Lupin" ? Comme le reste des productions Netflix, c'est dans la matinée que sont mis en ligne les nouveaux épisodes.

La plateforme de streaming diffuse en effet ses nouvelles séries originales à partir de 9h01. C'est à cette heure-ci, jeudi 5 octobre, que vous pourrez découvrir la suite des aventures du gentleman cambrioleur. En attendant, vous pouvez vous rafraichir la mémoire grâce à notre récap de la partie 2.

Lupin est une série Netflix créée par George Kay, avec Omar Sy, Ludivine Sagnier et Soufiane Guerrab. Les deux premières parties sont toujours disponible sur la plateforme de streaming.