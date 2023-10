Lupin sur Netflix : le récap indispensable avant de voir la partie 3

La saison 3 de "Lupin" est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 5 octobre 2023. Mais vous rappelez-vous bien des événements qui ont conclu les derniers épisodes ? On vous récapitule tout ce qu'il faut avoir en tête.

Vous l'avez vue, mais vous en êtes vous souvenu ? La partie 3 de "Lupin", série de braquage portée par Omar Sy, sera enfin disponible ce jeudi 5 octobre sur Netflix. L'intrigue reprendra directement après la saison 2, sortie en juin 2021, alors qu'Assane Diop est en cavale et doit voler un bijou d'une grande valeur, la Perle noire, pour sauver sa mère qui a été kidnappée.

Mais que s'est-il passé exactement dans les derniers épisodes de "Lupin" ? Si vous n'avez pas en tête les événements vus il y a deux ans, voici un récapitulatif des éléments à avoir en tête avant de débuter la nouvelle saison jeudi.

Dans la dernière saison de la série, notre gentleman cambrioleur des temps modernes poursuit sa quête de vengeance contre Hubert Pellegrini, qui est responsable de la mort de son père. Pire, Pellegrini a kidnappé son fils, Raoul. Mais à force de rebondissements en cascades, Assane réussit à sauver son garçon.

Grâce à l'intervention de Juliette Pellegrini, puis de sa mère, la police est mise au courant des magouilles d'Hubert, qui réussit toutefois à s'en sortir faute de preuves. Mais il en profite pour révéler aux autorités l'identité d'Assane et son lien avec les cambriolages. Pour le piéger, Hubert Pellegrini fait tuer Leonard par son autre homme de main, Pascal Oblet, et fait accuser Assane.

Assane est toujours en cavale

Dans le final de la saison 2 de "Lupin", Assane met la pression à Hubert pour qu'il avoue son implication dans la mort de son père, dans l'enlèvement de Raoul et dans la mort de Léonard. Le gentleman cambrioleur enregistre ces aveux et les envoie au détective Guedira. La police dispose alors de suffisamment de preuve pour mettre Hubert et son complice, Dumont, en garde à vue.

Si Assane est innocenté du meurtre de Leonard, ses nombreux cambriolages en font toujours un criminel aux yeux des autorités. Le gentleman cambrioleur est donc toujours en cavale. Après avoir fait ses adieux à Claire, son ex-épouse, et à son fils Raoul, il disparait.