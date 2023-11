A partir de quelle heure voir la saison 6 de "The Crown" sur Netflix ?

La sixième et dernière saison de "The Crown" est diffusée en deux parties sur Netflix. Les quatre premiers épisodes du final sont mis en ligne ce jeudi 16 novembre. Mais à quelle heure ?

La famille royale britannique va bientôt tirer sa révérence sur Netflix. La sixième et dernière saison de The Crown est à découvrir sur la plateforme de streaming en cette fin d'année 2023. Mais celle qui s'est inscrite comme l'une des séries les plus populaires de ces dernières années ne partira pas en coup de vent. Ce final se fait en deux parties : la première est mise en ligne ce jeudi 16 novembre 2023, à partir de 9h01.

Les fans ne devront pas être surpris, seuls quatre épisodes seront mis en ligne ce jeudi. Mais ce n'est pas pour autant la fin de la saison. Pour voir la fin de la série, il faudra patienter jusqu'au 14 décembre 2023. Les six derniers épisodes de la série seront eux aussi disponible à partir de 9h01 sur Netflix à cette date.

Des intrigues très attendues

Cette dernière saison de The Crown est particulièrement attendue. Non seulement elle esquissera les dernières années du règne d'Elizabeth II, jusqu'au début des années 2000 (on ne verra donc pas son décès), mais en plus elle racontera des événements majeurs vécus par la monarchie ces dernières années : la mort tragique de Diana, le mariage de Charles et Camilla, et les débuts de la romance entre le prince William et Kate Middleton.

En conséquences, cette saison 6 de The Crown sera très scrutée, et probablement critiquée. Et ce ne serait pas la première fois que la série subit des revers de la part de la presse ou des principaux intéressés. Si les créateurs de The Crown ont toujours rappelé que leur programme était une fiction, la proximité avec des événements réels racontés (et dont beaucoup de protagonistes sont toujours en vie) a pu heurter certaines sensibilités.

Des critiques

La série revient effectivement sur de grands événements de ces dernières années (l'incendie du château de Windsor, le "tampongate"...), mais beaucoup de scènes sont en grande partie romancées. C'est notamment le cas au sujet de la liaison supposée du prince Philip dans la saison 2, rumeurs qui n'ont jamais été avérées.

De son côté, la famille royale ne s'est jamais publiquement exprimée sur les événements rapportés dans la série, mais on sait que certains membres ont vu la série. C'est le cas du prince Harry, qui a rappelé que la série était une fiction qui "donne une idée approximative de ce qu'est ce mode de vie". Elizabeth II, elle, ne s'est jamais exprimée à ce sujet, mais elle a bien regardé les deux premières saisons.