Cette nouvelle série d'action française se regarde en 6 épisodes et va faire un carton sur Netflix

Netflix met en ligne une nouvelle série coup de poing française que les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir dévorer en un week-end.

B.R.I., Braqueurs, Coeurs noirs... Les séries d'action française ont la cote ces dernières années. On peut donc s'attendre à ce que la dernière production du genre de Netflix fasse un carton à sa sortie, ce mercredi 6 décembre 2023. Pax Massilia est une série en 6 épisodes qui suit le quotidien d'un groupe de policiers à Marseille. Leurs méthodes sont particulières, puisqu'ils cherchent à arrêter des criminels particulièrement dangereux.

Cette nouvelle série s'annonce explosive et les amateurs du genre peuvent la binge-watcher en un week-end seulement : elle est en effet composée de six épisodes de 52 minutes. Ce qui en fait une production très rapide à voir si l'on a peu de temps devant soi.

Pax Massilia est la dernière série d'Olivier Marchal, acteur et réalisateur à qui l'on doit Braquo, 36 quai des Orfèvres ou Bronx. Elle a également été co-créée par Kamel Guemra. Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront plusieurs visages, comme Tewfik Jallab, déjà vu dans Coeurs noirs, Engrenages ou Oussekine. Jeanne Goursaud, qui est déjà apparue dans la série Netflix Barbares, est également présente au casting, tout comme Florence Thomassin (Astrid et Raphaëlle, Alexandra Ehle), ou Nicolas Duvauchelle (Coeurs noirs, Polisse, Braquo) qui incarne un criminel.

Pax Massilia fait partie de ces récents projets qui ont mis en lumière l'affrontement entre les autorités et les criminels à Marseille, comme Bac Nord au cinéma. Dans cette série policière, attendez-vous à des séquences explosives de haute tension entre les deux clans qui s'affrontent. En interview auprès de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur, Olivier Marchal assure cependant qu'il n'y a pas de message particulier dans la série : "C'est vraiment une série d'action et de divertissement, on l'a tourné dans ce sens-là, avec Marseille comme toile de fond". Le réalisateur l'assure, la volonté n'était "pas de dire que Marseille est une ville plus violente que les autres. On n'a pas voulu montrer Marseille en ville totalement infréquentable, bien au contraire".

Olivier Marchal ne cache pas son attachement à la ville, dans laquelle il vit et qu'il a cherché à sublimer dans la série. D'ailleurs, de nombreux membres de l'équipe, que ça soit au niveau du casting ou les figurants, vivent dans la région marseillaise.

Pax Massilia est une série à voir exclusivement sur Netflix, avec un abonnement. Rappelons que les prix varient sur quatre offres, allant de 5,99 euros par mois avec publicités, et pouvant monter jusqu'à 19,99 euros par mois. L'intégralité de la première saison est mise en ligne sur la plateforme de streaming à partir du 6 décembre 2023.