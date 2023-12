Vos pommes seront bien plus croquantes si vous les rangez ici, c'est pourtant un endroit souvent oublié

Le meilleur endroit pour ranger les pommes pour qu'elles restent croquantes des semaines est celui auquel presque personne ne pense.

La pomme est le fruit parfait en automne et à l'approche de l'hiver. Croquée telle quelle, transformée en compote, cuite au four ou intégrée dans un gâteau, elle séduit petits et grands. Mais au-delà de sa polyvalence culinaire, la pomme regorge de bienfaits pour la santé. Riche en fibres, elle aide à réguler le transit, agit comme un coupe-faim efficace pour ceux qui surveillent leur ligne, réduit le mauvais cholestérol et apporte une belle dose de vitamines.

Un autre avantage non négligeable des pommes est qu'elles peuvent se conserver très longtemps, à condition de bien les stocker. Beaucoup ignorent que la façon de stocker les pommes affecte grandement leur fraîcheur et leur croquant. Si vous avez la chance d'avoir une cave fraiche, c'est l'endroit idéale pour les ranger, en faisant bien attention de les placer par exemple dans une cagette, la queue en bas, les unes à côté des autres, sans qu'elles se touchent, et en une seule couche.

Tout le monde n'habite pas une maison et n'a pas de cave. L'astuce que beaucoup négligent, c'est de les placer au réfrigérateur, dans le bac à légumes, enveloppées dans un sac en papier, la queue vers le bas. Cette méthode peut sembler surprenante pour certains, mais elle garantit des pommes croquantes jusqu'à six semaines. Peu d'entre nous ont ce réflexe, et pourtant, ranger les pommes au frigo permet de les conserver plus longtemps qu'à l'air libre et à température ambiante dans la bonne vieille corbeille à fruits. Si cela peut être visuellement attrayant, les stocker dans la corbeille à fruits est bien le meilleur moyen... pour qu'elles pourrissent rapidement !

Le réfrigérateur est l'endroit idéal car les températures froides ralentissent la libération d'éthylène, un gaz naturel qui accélère la maturation des fruits. Ainsi, vos pommes restent fraîches et savoureuses bien plus longtemps. Il est essentiel de trouver un environnement frais et sombre, avec une bonne ventilation et un taux d'humidité adapté, pour préserver au mieux vos pommes. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une cave fraîche, l'alternative du réfrigérateur est d'autant plus pertinente.

Et pour les amateurs de pommes qui en ont en grande quantité et qui doutent de leur capacité à les consommer dans un délai de six semaines, il existe une autre solution : la congélation. Cette méthode demande un peu de préparation : épluchez et coupez les pommes en dés ou en rondelles avant de les placer dans un sac de congélation. Vous pourrez alors les garder jusqu'à 10 mois environ.