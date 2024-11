Alex Hugo : "Les engagés", inédit ou rediffusion mardi 12 novembre sur France 3 ?

Alex Hugo, le héros des montagnes incarné par Samuel Le Bihan, est de retour avec un épisode diffusé le 12 novembre sur France 3.

Alex Hugo, le célèbre commandant de la police rurale, au coeur des Alpes, revient ce mardi 12 novembre sur France 3 dans un nouvel épisode intitulé "Les engagés". Dans cet épisode, Alex et Tony sont appelés suite à la découverte du corps de Noé Zimmer, 25 ans, professeur d'escalade et secouriste au Pic Blanc. Grand sportif, il était toiturophile (obsédé par les toits et les sommets qu'il tente de gravir) et publiait ses exploits urbains sur les réseaux sociaux.

Mais que faisait-il dans cette vieille station à l'abandon ? Et pourquoi a-t-il été abattu d'une balle dans le dos en pleine montagne à l'aube ? L'enquête est difficile et révèle peu à peu des zones d'ombre insoupçonnées, qui donnent bien du fil à retordre à Alex Hugo, le contraignant à mobiliser toute sa sagacité pour dénouer l'écheveau des possibles... On apprendra vite que le lieu où le corps a été découvert a accueilli un happening d'un groupe d'activistes contre la construction d'une mégabassine, que la victime était proche des écologistes et qu'un camp de Chasseurs Alpins à proximité, dans lequel se trouve Olivier, un ancien camarade dans les commandos d'Alex Hugo, est lié à l'affaire.

Un inédit d'Alex Hugo, 8 mois après le précédent

Au casting de cet épisode d'Alex Hugo, on retrouve bien sûr Samuel Le Bihan et Fabien Baïardi dans les rôles principaux, accompagnés notamment de Guillaume Faure (vu dans Demain nous appartient), Thomas Alden, Daphné Lanne et Pierre Yves Le Louarn. Réalisé par Thierry Petit, il s'agit du 10e épisode de la saison 10 et du 30e épisode au total pour cette série lancée en 2014 sur France 2 avant de rejoindre France 3.

Car les fans seront ravis d'apprendre : "Les évadés" est bien un épisode inédit d'Alex Hugo, près de 8 mois après le dernier épisode tout beau tout neuf, "La vallée des vautours", qui avait réuni 5,5 millions de fidèles en mars dernier. Cette intrigue inédite a été tournée en juillet 2023 notamment dans la station de Céüze 2000, près de Gap dans les Hautes-Alpes. Un cadre montagneux idéal pour les mystères et les enquêtes de la police rurale, l'une des valeurs sûres de la fiction française.