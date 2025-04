No Man's Land, saison 2 : comment s'était terminée la saison 1 ?

La série "No Man's Land" est de retour pour une saison 2 très attendue. Quatre ans après la première salve d'épisodes, il faut s'y préparer un peu.

ARTE | Jeudi 17 avril 2025 à 20h55

No Man's Land, la série choc sur la lutte contre l'Etat islamique, ayant pris le contrôle d'un vaste territoire entre l'Irak et la Syrie de l'été 2014 au printemps 2019, est de retour. Diffusée sur Arte fin 2020, cette coproduction franco-israélo-belge avait marqué les esprits en plongeant avec intensité dans la guerre, opposant notamment les combattantes kurdes à Daesh en 2014. Portée par un casting international enlevé (dont Mélanie Thierry, Félix Moati et Souheila Yacoub), No Man's Land avait notamment fait mouche grâce à son réalisme et à l'authenticité de ses personnages. C'est notamment, encore à ce jour, une des rares séries grand-public qui tente de restituer ce qui se passait à l'intérieur du califat et dans la tête de ses combattants venus du monde entier, y compris d'Europe.

Et il aura fallu attendre pour découvrir la suite. Quatre ans et demi plus tard, la fiction fait son retour à partir de ce jeudi 17 avril, pour huit nouveaux épisodes (ceux-ci ont déjà été mis en ligne sur la plateforme Arte.tv). Cette saison 2 de No Man's Land nous replonge en 2015, quelques mois après les événements de la saison inaugurale. On y retrouve la commandante Sarya, incarnée par Souheila Yacoub (vue depuis dans Dune 2, rien que ça), qui reprend les armes au sein des YPJ, les unités de protection de la femme kurdes.

Anna, alias Shamaran, Française combattante des forces kurdes, mais aussi espionne du Mossad, campée par Mélanie Thierry, est toujours là elle aussi. En revanche, exit le personnage d'Antoine, joué par Félix Moati, le frère d'Anne, qui semble avoir tiré sa révérence après le final épique de la première saison. Dommage.

De nouvelles intrigues dans la saison 2 de No Man's Land

Côté nouveaux venus, plusieurs personnages font leur apparition pour densifier l'intrigue : un journaliste français interprété par le Belgo-Suisse Thibaut Evrard, qui va enquêter sur la véritable identité d'Anna, la Britannique Leo Hatton qui incarne une Américaine persuadée d'avoir reconnu son ex-compagnon, un haut responsable de Daech (joué par Zed Josef) dans une vidéo de propagande... Mention spéciale à la jeune actrice Tasnim Cheham, qui prête ses traits à une adolescente kidnappée par les djihadistes et secourue par Anna.

Si l'intensité et le réalisme sont toujours frappants, No Man's Land saison 2 tisse ainsi une intrigue un peu plus complexe, naviguant entre les destins des combattantes kurdes, des volontaires britanniques partis grossir les rangs de l'EI, et un volet américain qui vient encore alambiquer l'histoire. Ces ficelles narratives s'avèrent parfois décousues voire trop éclatées. Et avec les quatre ans et demi écoulés depuis la fin abrupte de la première saison, il peut parfois être un peu difficile de suivre.

Comment s'est terminée la saison 1 de No Man's Land ?

On ne saurait donc que vous conseiller de revoir la saison 1, disponible elle aussi sur Arte.tv, ou en tout cas d'en lire un résumé avant de vous lancer. No Man's Land laissait en effet de nombreuses questions en suspens et ses personnages principaux dans le flou.