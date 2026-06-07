Fauve Hautot enceinte : qui est Romain Guillermic, son compagnon et père de son enfant ?

La star de "Danse avec les stars" attend son premier enfant avec Romain Guillermic, figure incontournable de la danse électro française.

C'est une des annonces people de la semaine. Fauve Hautot, danseuse et membre emblématique du jury de Danse avec les stars a annoncé qu'elle attendait son premier enfant. Alors que les rumeurs bruissaient depuis le mois d'avril et ses apparitions le ventre arrondi dans DALS, la star a profité d'une conférence de presse pour la série La Cible, bientôt diffusée sur TF1, pour officialiser sa grossesse.

Pudique par nature, Fauve Hautot a décrit une révélation qui s'est imposée d'elle-même, "une annonce sans annonce". "Je suis très pudique sur tout et je garde ça de manière très précieuse. Les choses sont arrivées comme ça, de manière assez naturelle. Il s'est avéré que plus on avançait dans le temps, plus ça poussait", a-t-elle lâché. La danseuse n'a pas dissimulé son bonheur débordant : "C'est un cadeau de la vie, c'est de la joie. Je pourrais pleurer tellement je suis contente, et on est contents. C'est fou la vie."

Fauve Hautot a aussi lâché quelques confidences rares sur sa vie avec son compagnon et père de son enfant, le danseur Romain Guillermic, figure incontournable de la danse électro française. Né le 11 novembre 1994 à Rueil-Malmaison, Romain Guillermic n'avait rien pour l'orienter vers le monde de la danse. Passionné de mangas et de dessins animés, celui qui a grandi dans les Hauts-de-Seine se tourne d'abord vers les arts martiaux et devient champion de karaté, avant de s'orienter vers le football et de jouer pendant sept ans au Paris Saint-Germain.

C'est à 13 ans seulement que tout bascule, lorsqu'il découvre la danse électro et décide d'y consacrer toute son énergie. En 2007, il fonde avec quatre autres artistes un collectif nommé Electro Street, réunissant danseurs, chorégraphes et acteurs. Le groupe devient rapidement une référence dans l'univers de la danse urbaine française. Romain Guillermic, qui se fait appeler "Skips" sur scène — en référence au slogan de la célèbre marque de lessive "Petit mais puissant" — multiplie les battles pour se faire un nom et forge un style unique, organique, mêlant contorsions et mouvements contemporains. En 2017, il décroche le titre de champion du monde de danse électro en solo.

Sa maîtrise du corps ne passe pas inaperçue dans le monde du cinéma. Son style organique et ses contorsions impressionnantes interpellent le réalisateur Gaspar Noé, qui lui offre l'un des rôles principaux dans son film choc Climax (2018), présenté à Cannes. En parallèle, à partir de 2018, il collabore avec l'artiste Christine and the Queens, chorégraphiant et participant à plusieurs de ses clips. Il travaille également avec des noms aussi variés que Dua Lipa, David Guetta, Travis Scott, ou les marques Loewe, Adidas et Kenzo.

C'est dans ce contexte artistique qu'il croise pour la première fois la route de Fauve Hautot. En 2022, il initie la danseuse professionnelle à la danse électro, puis en 2023 lui propose de faire partie du jury de la coupe du monde de danse électro. C'est lors de ce championnat du monde que naît leur histoire. Invitée sur le plateau de Quotidien le 4 juin, Fauve Hautot a encore raconté avec sourire les circonstances de cette rencontre : "On s'est rencontrés au championnat du monde d'électro, c'était au Théâtre de Chaillot et moi, c'est une discipline que je ne connaissais pas du tout, donc je venais vraiment en grande curiosité."

Sa première impression face à celui qui allait devenir son compagnon reste gravée dans sa mémoire. "Je suis arrivée dans une loge, je l'ai vu, puis je l'ai vu danser après et j'ai fait : 'Ok !' Il était différent, habité, vivant...", a-t-elle confié. De son côté, Romain Guillermic reconnaît volontiers avoir joué le jeu de la séduction sur son propre terrain : "Moi, je faisais un peu le malin, pour ne pas vous mentir. Parce que ça restait chez moi en fait, c'était mes championnats, mon domaine. Du coup, là, je pouvais un peu me la raconter. Je faisais : 'Bah alors, elle ne me voit pas...'"

Aujourd'hui, le couple partage bien plus que la vie quotidienne. Après avoir marqué les esprits lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le duo a fondé la "Compagnie Same But Different", leur nouveau laboratoire créatif, né de la fusion entre "la technique parfaite" de l'une et "la liberté viscérale" de l'autre. Ils prépareront d'ailleurs une tournée ensemble à partir du 8 octobre 2026. Un autre heureux événement en somme.