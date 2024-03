Stéphane Plaza accusé de violences conjugales : l'animateur sera jugé pour deux affaires

Stéphane Plaza sera jugé pour violences conjugales après les plaintes de deux anciennes compagnes. L'animateur a nié les faits durant les 48 heures de sa garde à vue et dénonce une machination contre lui.

Il sera jugé pour par le tribunal correctionnel de Paris à la fin de l'été pour violences conjugales. Stéphane Plaza a passé 48 heures en garde à vue avant que le parquet de Paris décide de le renvoyer en justice ce jeudi 14 mars 2024. D'ici au procès, l'animateur de M6 devrait être placé sous contrôle judiciaire sur demande du parquet. La star de M6 est accusée par trois anciennes compagnes, dont deux ont déposé plainte, de violences physiques et psychologiques commises durant leurs relations. Ce sont les deux affaires pour lesquelles les accusatrices ont déposé plainte qui seront jugées lors de procès. Stéphane Plaza sera plus précisément jugé pour "violences habituelles par concubin ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours".

Lors de sa garde à vue Stéphane Plaza a été confronté aux deux plaignantes. La première évoque une relation amoureuse entre 2018 et 2022 et accuse l'agent immobilier de lui avoir cassé un doigt et de lui en avoir luxé deux autres. Elle rapporte aussi une fois où l'animateur l'aurait collée contre un mur en serrant sa gorge. La seconde plaignante dit avoir été mordue à deux reprises en dehors de tout contexte intime et avoir subi du harcèlement moral. L'animateur est dans cette procédure présumé innocent

Stéphane Plaza nie et plaide l'accident

Stéphane Plaza a toujours nié les accusations depuis leur publication dans le journal Médiapart en septembre dernier et est resté fidèle à sa ligne défense durant la garde à vue. Il se serait défendu en évoquant l'hypothèse de blessures accidentelles. Niant les faits de violences qui lui sont reprochés, il maintiendrait sa version selon laquelle les deux femmes se sont liguées contre lui pour nuire à sa réputation. Il les aurait toutes les deux éconduites et trompées et selon lui, elles chercheraient à s'en venger. Selon une source proche de l'affaire, citée par Le Parisien, Stéphane Plaza se placerait actuellement dans "la dénégation " et " la victimisation".

Le témoignage des trois ex-compagnes publié par Mediapart

Stéphane Plaza est accusé par trois anciennes compagnes de faits de violences dans un article de Mediapart publié jeudi 21 septembre. Elles disent avoir subi des "violences verbales et psychologiques (humiliations, dénigrement, menaces)" de la part de l'agent immobilier et deux d'entres elles décrivent des "agressions physiques". Elles affirment encore auprès du journal d'investigation avoir entretenu une relation avec l'animateur sans savoir qu'il voyait d'autres personnes, l'accusant d'"exercer des manipulations, des pressions et des maltraitances" pour "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps".

Stéphane Plaza aurait refusé de répondre aux sollicitations de Mediapart sur ces différentes affaires. L'avocate de l'animateur, Me Hélène Plumet, a dénoncé "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères" et des "accusations fantaisistes". Elle a également fait savoir que Stéphane Plaza avait porté plainte contre elles en juin dernier pour harcèlement et cyberharcèlement.

Parmi les témoignages dévoilés par Mediapart contre l'animateur et agent immobilier quinquagénaire, l'une de ses ex compagnes, qui aurait fourni un témoignage écrit à un huissier de justice en mai 2022, l'accuse de lui avoir "retourné avec violence" plusieurs doigts lors d'un accès de fureur. "Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés", assure-t-elle. Elle affirme également avoir reçu un "coup de poing dans l'épaule". Une autre de ses anciennes partenaires, qui aurait déposé une main courante en septembre 2022, affirme qu'il lui aurait infligé des "morsures". Des menaces sont également évoquées dans cet article de Mediapart.

Stéphane Plaza "craint pour sa vie"

L'avocate de Stéphane Plaza assure auprès de Mediapart que ces témoignages proviennent de "trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement éconduites se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". Son avocate affirme également auprès de Mediapart qu'une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement a été déposée contre l'une des accusatrices en juin 2023 : "Les faits sont suffisamment graves pour que Monsieur Plaza craigne pour sa vie, comme il l'a indiqué au procureur de la République". Une main courante aurait également été déposée contre l'une des accusatrices en octobre 2021.

Dans un communiqué de presse, les conseils de Stéphane Plaza ont dénoncé "des accusations diffamatoires et injurieuses". "Mediapart s'est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité" de Stéphane Plaza, "se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée [contre elles] pour harcèlement et cyberharcèlement", peut-on encore lire.

Le groupe M6 avait de son côté réagi à l'information en fin de soirée, jeudi 21 septembre. Sur X (ex-Twitter), il avait indiqué avoir eu un entretien avec Stéphane Plaza après la parution des informations dans la presse. Se disant "particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie", le groupe M6 avait annoncé prendre "acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées".