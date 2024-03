Stéphane Plaza en garde à vue : l'animateur suspecté de violences conjugales

Visé par une enquête pour violences conjugales, Stéphane Plaza a été placé en garde à vue et est entendu par la police ce mardi 12 mars. Trois anciennes compagnes l'accusent de violences physiques et psychologiques.

Du nouveau dans l'affaire Stéphane Plaza. Convoqué par la police en début d'après-midi ce mardi 12 mars comme l'indiquait BFMTV, l'animateur de M6 a finalement été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire pour violences conjugales dont il fait l'objet selon Le Parisien. Devant les enquêteurs, le très médiatique agent immobilier est amené à s'expliquer sur les accusations qui le visent depuis plusieurs mois.

Trois femmes, toutes des anciennes compagnes de Stéphane Plaza, ont accusé l'animateur de violences psychologiques et/ou physiques et dénoncent des faits qui auraient eu lieu pendant leur relation respective avec la star du petit écran. Toutes avaient témoigné auprès de Médiapart en septembre dernier, et deux d'entre elles avaient adressé un courrier au parquet de Paris et porté plainte entrainant l'ouverture d'une enquête.

Stéphane Plaza dénonce de son côté "des accusations diffamatoires et injurieuses" et a déposé "une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement". L'homme qui dément les violences et le comportement qui lui sont reprochés écrivait avant ce mardi 12 mars sur Instagram, avant sa convocation par la police : "Pour la première fois, je vais enfin pouvoir m'exprimer". Sans mentionner explicitement son audition ou l'enquête il estimait que "ce moment éphémère ne sera bientôt qu'un lointain souvenir."

Le témoignage des trois ex-compagnes publié par Mediapart

Stéphane Plaza est accusé par trois anciennes compagnes de faits de violences dans un article de Mediapart publié jeudi 21 septembre. Elles disent avoir subi des "violences verbales et psychologiques (humiliations, dénigrement, menaces)" de la part de l'agent immobilier et deux d'entres elles décrivent des "agressions physiques". Elles affirment encore auprès du journal d'investigation avoir entretenu une relation avec l'animateur sans savoir qu'il voyait d'autres personnes, l'accusant d'"exercer des manipulations, des pressions et des maltraitances" pour "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps".

Stéphane Plaza aurait refusé de répondre aux sollicitations de Mediapart sur ces différentes affaires. L'avocate de l'animateur, Me Hélène Plumet, a dénoncé "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères" et des "accusations fantaisistes". Elle a également fait savoir que Stéphane Plaza avait porté plainte contre elles en juin dernier pour harcèlement et cyberharcèlement.

Parmi les témoignages dévoilés par Mediapart contre l'animateur et agent immobilier quinquagénaire, l'une de ses ex compagnes, qui aurait fourni un témoignage écrit à un huissier de justice en mai 2022, l'accuse de lui avoir "retourné avec violence" plusieurs doigts lors d'un accès de fureur. "Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés", assure-t-elle. Elle affirme également avoir reçu un "coup de poing dans l'épaule". Une autre de ses anciennes partenaires, qui aurait déposé une main courante en septembre 2022, affirme qu'il lui aurait infligé des "morsures". Des menaces sont également évoquées dans cet article de Mediapart.

Stéphane Plaza "craint pour sa vie"

L'avocate de Stéphane Plaza assure auprès de Mediapart que ces témoignages proviennent de "trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement éconduites se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". Son avocate affirme également auprès de Mediapart qu'une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement a été déposée contre l'une des accusatrices en juin 2023 : "Les faits sont suffisamment graves pour que Monsieur Plaza craigne pour sa vie, comme il l'a indiqué au procureur de la République". Une main courante aurait également été déposée contre l'une des accusatrices en octobre 2021.

Dans un communiqué de presse, les conseils de Stéphane Plaza ont dénoncé "des accusations diffamatoires et injurieuses". "Mediapart s'est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité" de Stéphane Plaza, "se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée [contre elles] pour harcèlement et cyberharcèlement", peut-on encore lire.

Le groupe M6 avait de son côté réagi à l'information en fin de soirée, jeudi 21 septembre. Sur X (ex-Twitter), il avait indiqué avoir eu un entretien avec Stéphane Plaza après la parution des informations dans la presse. Se disant "particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie", le groupe M6 avait annoncé prendre "acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées".