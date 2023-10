Ce visage vous dira sûrement quelque chose : la nouvelle prof de la Star Academy est loin d'être une inconnue

Pour la saison de la Star Academy qui débute le 4 novembre 2023, une nouvelle professeure d'expression scénique viendra conseiller les élèves. Et ce n'est pas totalement une inconnue.

La Star Academy est de retour à partir du 4 novembre 2023 pour une nouvelle saison. Les fans de l'émission y retrouveront Michael Goldman dans la peau du directeur du château, mais également l'ensemble du corps professoral... ou presque.

Il y a en effet du changement du côté du casting de professeurs. Yanis Marshall (danse) et Laure Balon (expression scénique) ne seront pas présents pour la nouvelle saison du programme. Le premier cède sa place à la chorégraphe Malika Benjelloun. La seconde est remplacée par Cécile Chaduteau. Cette dernière se chargera de coacher les candidats avant les primes et assurera également les débriefs du dimanche.

Et si ce nom ne vous dit peut-être rien, il est toutefois connu sur la scène artistique et musicale, mais également pour les fins connaisseurs de la Star Academy. Car la nouvelle professeure d'expression scénique est déjà apparue dans l'émission.

Celle qui a été choriste pour Johnny Hallyday ou France Gall a en effet été danseuse dans la troupe de Kamel Ouali, professeur de danse au cours de l'ancienne version de la Star Ac, durant les années 2000. Aujourd'hui professeure à la Star Academy, Cécile Chaduteau décrit cette nouvelle expérience comme une "consécration". "Je prends cette opportunité comme une mission. Je vais pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris, et être là, au plus près des élèves".

Un sacré CV

Danseuse de formation, Cécile Chaduteau à un CV bien rempli . Après avoir évolué à l'Opéra de Paris puis dans la troupe de Kamel Ouali, elle s'est illustrée comme chorégraphe, metteuse en scène, chanteuse mais également actrice.

La nouvelle professeure d'expression scénique de la Star Academy a ainsi participé à plusieurs films de Robert Hossein et a participé à plusieurs spectacles ces dernières années. Elle a aussi réalisé des chorégraphies dans une reprise de la comédie musicale Flashdance, Holidays et Charlie et la Chocolaterie.

Cécile Chaduteau apparaîtra aux côtés des autres professeurs de la Star Academy dès le premier prime, samedi 4 novembre sur TF1, aux côtés de Malika Benjelloun, la nouvelle professeure de danse. Adeline Toniutti (chant), Pierre de Brauer (théâtre), Joël Bourraïma (sport), Lucie Bernardoni (répétitrice) et Marlène Schaff (répétitrice) rempilent également.